Des débuts prometteurs pour le premier réseau quantique à Sherbrooke

Un premier réseau quantique voit le jour à Sherbrooke. Qu’est-ce que ça fait, un réseau quantique ? C’est un réseau informatique — un réseau de fibre optique, pour être exact — sur lequel se déplace de l’information numérique de la même façon que sur un réseau informatique normal, ou que sur le réseau Internet. À l’exception près qu’au lieu d’échanger des bits d’information, ce réseau échange des « qubits » d’information.

Des quoi ? Les qubits sont les blocs de base de l’informatique quantique. Le bit, on le sait, n’a que deux états : soit il vaut zéro, soit il vaut un. Une empilade de bits permet de créer des fonctions plus évoluées, qui finissent par prendre la forme des logiciels et des applications qu’on utilise tous les jours sur son poste de travail ou sur un téléphone intelligent.

Les qubits sont une superposition de bits qui peuvent adopter en même temps l’une ou l’autre des deux valeurs d’un bit. Cette particularité permet de surmultiplier la puissance de calcul d’un ordinateur. Par exemple, l’ordinateur quantique développé par les chercheurs de Google est à l’heure actuelle 158 millions de fois plus rapide pour résoudre certaines équations mathématiques que l’est le supercalculateur « traditionnel » le plus puissant.

Un réseau quantique est un peu l’équivalent pour les réseaux numériques d’un ordinateur quantique pour l’informatique moderne. La promesse est de pouvoir échanger des qubits d’un processeur quantique à un autre. Tout cela, à terme, ira évidemment extrêmement rapidement.

Du quantique « ouvert »

On n’y est pas encore. Et c’est l’intérêt de créer un réseau quantique « ouvert » comme celui qui est mis en place à Sherbrooke. Il est supervisé par l’organisme québécois Numana, en partenariat avec Bell. Un réseau ouvert signifie que les entreprises privées, allant des nombreuses jeunes pousses déjà présentes dans la grappe quantique qui orbite autour de l’Université de Sherbrooke, aux plus grandes sociétés de télécommunications ou autres, pourront se brancher au réseau pour tester leurs propres applications ou leur propre matériel quantique.

Le potentiel est grand : cela va de la formation « des systèmes d’intelligence artificielle, par exemple pour les assistants numériques qui aident les médecins à diagnostiquer les maladies et à suggérer la thérapie la plus prometteuse », à l’optimisation en temps réel « des trajets de toutes les voitures dans une ville simultanément pour éviter les embouteillages et réduire les émissions », note Numana.

Il existe pour le moment dans le monde très peu de ces réseaux. Mais si on les connectait tous ensemble, on obtiendrait un Internet quantique qui aiderait à faire décoller ce secteur. Numana estime la valeur de ce secteur à 340 millions de dollars américains à l’heure actuelle. Elle pourrait passer à 3 milliards à la fin de la décennie.

Le Canada, qui a toujours été parmi les leaders de la recherche universitaire en quantique, a besoin de projets pilotes comme celui-là pour espérer garder sa position de tête. La Chine, l’Allemagne et les États-Unis investissent massivement dans ces technologies. Les applications promises sont gigantesques, tant en cybersécurité qu’en simple puissance informatique.

D’ailleurs, Numana devrait annoncer plus tard cet automne la création d’un second réseau quantique, à Montréal celui-là, en partenariat avec Telus. Un troisième réseau devrait voir le jour à Québec avec un troisième partenaire.

Bref, à suivre.