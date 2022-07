Les marchés canadiens et américains teintés de rouge

Les marchés boursiers nord-américains ont entamé en baisse une semaine qui s’annonce chargée tandis qu’on anticipe une hausse des taux d’intérêt de la Banque du Canada, un taux d’inflation plus élevé aux États-Unis et le début de la saison des résultats à la Bourse de New York.

« Il y a une certaine prudence généralisée en attendant quelques catalyseurs de marché importants », a déclaré Angelo Kourkafas, stratège en investissement chez Edward Jones.

L’indice composé S&P/TSX a perdu 206,06 points à 18 816,80 points.

À New York, le Dow Jones a baissé de 164,31 points à 31 173,84 points. L’indice S & P 500, pour sa part, a reculé de 44,95 points à 3854,43, tandis que l’indice composé Nasdaq a perdu 262,71 points ou 2,3 % à 11 372,60 points.

Le dollar canadien s’échangeait à 76,92 cents US, comparativement à 77,11 cents US vendredi.

Le prix du pétrole brut pour les commandes du mois d’août a diminué de 70 cents à 104,09 $ US le baril. Dans le cas du gaz naturel, les prix ont augmenté de 39,2 cents à 6,43 $ US le mmBTU pour les commandes du mois d’août.

Le marché de l’or pour le mois d’août est en baisse de 10,60 $ US à 1731,70 $ US l’once. Pour septembre, le cuivre se déprécie de 9,2 cents à 3,43 $ US la livre.

Les secteurs des matières premières ont été touchés par l’aggravation des tendances de la propagation du COVID-19. Le centre commercial chinois de Shanghai doit subir une campagne de tests de masse après son premier cas du sous-variant BA.5 et d’autres villes adoptent des restrictions.

Les voyagistes, y compris les compagnies aériennes, ont vu leurs actions chuter lundi à la suite d’informations faisant état d’une fermeture d’une semaine des casinos à Macao. L’action d’Air Canada a perdu 5,1 %.

Les matériaux ont perdu du terrain en raison de la baisse des prix des métaux, les actions de First Quantum Minerals ayant chuté de 8,3 %.

M. Kourkafas s’attend à ce que la décision de la Banque du Canada mercredi éclipse probablement le dévoilement de l’indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis publié le même jour, même si l’inflation a été l’une des principales variables à l’origine des mouvements du marché cette année.

Un marché du travail tendu, illustré par le bond important de la croissance des salaires au Canada la semaine dernière, a probablement « tracé la voie » pour une augmentation plus importante des taux d’intérêt de 75 points de base, a-t-il dit lors d’une entrevue.

L’économie « est encore assez forte et les pressions inflationnistes ne laissent aucune marge de manoeuvre à la Banque du Canada pour relâcher les freins ».

L’inflation globale aux États-Unis devrait augmenter de près de 9 % en juin en raison de la tendance à la hausse des prix des produits de base et du pétrole, mais il y a des signes de soulagement pour le rapport de juillet, car les prix de l’essence ont baissé.

Le chiffre de l’inflation sous-jacente, hors alimentation et énergie, pourrait montrer des signes de modération, a-t-il déclaré.

« Je soupçonne que nous pourrions voir l’inflation sous-jacente baisser, comme elle l’a fait l’année précédente, mais très lentement. »

Le secteur de la technologie a été plombé par la chute des actions de Twitter après qu’Elon Musk a déclaré qu’il mettait fin à son accord de 44 milliards $ US pour acheter la société de médias sociaux.

Au Canada, le secteur est le deuxième moins performant avec l’action de Shopify en baisse de 8,9 % et celle de Lightspeed Commerce en recul de 7,1 %.

Dans le secteur des télécommunications, l’action de Rogers a perdu de 4,6 % à la suite d’une importante panne de réseau.

Les résultats du deuxième trimestre commencent cette semaine avec les banques américaines.

Les attentes sont que les bénéfices trimestriels augmenteront de 5 à 6 % sur le S&P500. Les investisseurs examineront de près les commentaires des directions d’entreprise pour le reste de l’année, souligne M. Kourkafas.