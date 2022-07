Une panne chez Rogers affecte plusieurs services dont le réseau Interac

Les clients de Rogers se sont réveillés vendredi matin avec une bien mauvaise surprise : les services du géant des télécommunications sont en panne et on ne s’expliquait toujours pas vers l’heure de midi les raisons de cette situation. Pendant ce temps, elle affecte aussi des services tiers, comme le réseau de paiement Interac.

C’est ce qu’a confirmé par courriel vendredi en milieu de matinée une porte-parole d’Interac. « Il y a une panne nationale du réseau de télécommunications d’un fournisseur de services qui a un impact sur la disponibilité de certains services Interac », écrit la porte-parole. « Le [paiement par] débit Interac n’est pas disponible en ligne ni à la caisse. Les virements électroniques Interac sont aussi largement inaccessibles, ce qui limite la possibilité d’envoyer ou de recevoir des sommes d’argent. »

C’est déjà beaucoup plus d’information sur la panne en cours que ce que révèle Rogers à son sujet. Les responsables des communications de l’entreprise de Toronto ne font que renvoyer les demandes d’information à deux billets partagés plus tôt vendredi matin sur Twitter.

« Nous savons comment il est important pour nos clients de rester connectés. Nous sommes au courant de la panne de nos réseaux et nos équipes sont complètement engagées au rétablissement de tous nos services », nous informe le premier de ces deux tweets.

« Nous continuerons à vous tenir informés dès que nous aurons plus d’informations à partager », ajoute le second.

Plusieurs internautes et clients de Rogers ont réagi négativement à ce manque de transparence, au moins un s’indignant du fait « qu’une panne générale de plus de 8 heures, et vous n’avez rien de plus à nous dire sur la cause ? »

D’autres ont observé qu’il est un peu étrange qu’un réseau financier névralgique comme celui d’Interac, qui est partenaire avec les plus grandes banques du pays, n’ait pas de mesure de secours en cas de panne de son réseau, comme le recours à un second fournisseur.

Pendant ce temps, de nombreux commerçants et consommateurs ne sont donc pas en mesure de compléter des transactions.

Plus de détails suivront.