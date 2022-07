Le petit abattoir commencera ses activités en août

Le petit abattoir, première coopérative de solidarité québécoise à offrir des services d’abattage de volatiles élevés au pâturage, commencera ses activités en août, en Montérégie. Construite à partir de cinq conteneurs maritimes, l’installation a bien failli ne jamais voir le jour à cause de l’explosion des coûts découlant de la pandémie.

« J’ai enfin l’impression de sortir la tête de l’eau », confie Fernande Ouellet. Pour cette éleveuse de canards et d’oies qui chapeaute depuis plus de deux ans un projet d’abattoir à Saint-Joachim-de-Shefford, Noël est arrivé en juin cette année : « C’est aujourd’hui, ce matin même, qu’on a reçu notre licence d’exploitation de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ».

C’est le feu vert qui manquait à l’entreprise pour commencer ses activités. Cette coopérative de solidarité offrira, dans deux mois, un service d’abattage à petite échelle pour les volailles. Elle a également entamé des démarches pour obtenir des autorisations similaires pour le lapin.

La création de ce projet unique en son genre, appuyé entre autres par l’artiste Marc Séguin, découle de la difficulté que vivent les petits producteurs de volailles à trouver leur place dans les installations industrielles, explique Mme Ouellet. Elle cite l’exemple de sa propre ferme artisanale située à Granby — Rusé comme un canard —, qui est spécialisée dans l’élevage de canards et d’oies. « Quand on a commencé, en 2011, quatre abattoirs pouvaient prendre nos volatiles. Aujourd’hui, il n’en reste qu’un, à l’île d’Orléans. »

Petits producteurs

L’offre d’abattage dans la province est déficiente, estime-t-elle, rappelant la grève à l’usine d’Exceldor, l’an dernier : près d’un million de poulets avaient dû être euthanasiés. La concentration de la capacité d’abattage entre quelques grands acteurs a réduit considérablement celle destinée aux petits éleveurs.

« Dans les faits, les grands abattoirs ne nous doivent rien. On s’est dit que c’était à nous de développer nos solutions, de répliquer avec un modèle qui nous convient, et c’est ce qu’on a fait », dit-elle.

Ce modèle, c’est en France, aux États-Unis, en Australie et en Allemagne qu’elle l’a trouvé. « Là-bas, il y a des petits abattoirs qui sont construits à partir de conteneurs maritimes, et c’est ce qu’on a décidé de faire », dit-elle. Elle montre du doigt les cinq conteneurs de 53 pieds qui, derrière elle, forment une installation aux allures d’entrepôt.

Pourtant, il n’en est rien. Chaque conteneur constitue une division respectant les normes de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, qui sont parmi les plus élevées au monde. « Ici, c’est comme un Westfalia, tout est petit et fait de façon ergonomique. Mais on respecte chacune des normes », assure-t-elle.

Au-delà de l’installation peu commune — dont la capacité d’abattage atteindra jusqu’à 800 volailles par jour —, c’est aussi l’approche qui diffère. « On offre la formation aux éleveurs membres pour qu’ils puissent eux-mêmes, s’ils le veulent, abattre leurs volailles. À présent, la majorité d’entre eux veut participer à cette étape qui, à leurs yeux, fait partie de l’élevage », dit Fernande Ouellet.

Plus cher

Or, ce projet a bien failli dérailler. Avec la pandémie, les coûts ont explosé, rappelle-t-elle : « Un conteneur neuf qui coûtait 3200 $ en 2019 valait 18 000 $ à un certain moment. Je suis bénie des dieux parce que nous, on a réussi à en trouver des usagés à 5000 $. »

N’empêche, la mise en place du Petit abattoir coûtera finalement 40 % de plus que ce qui était estimé au départ. Évaluée à 525 100 $ en 2019, la facture a bondi à « quelque chose qui devrait graviter entre 850 000 et 900 000 $ ».

Mme Ouellet indique qu’une « aide financière ad hoc » de 100 000 $ du gouvernement du Québec a toutefois été nécessaire à la réalisation du projet. « Ça nous a permis d’avoir la bouffée d’air qu’on avait besoin d’avoir pour finaliser le projet. »

En entrevue au Devoir, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, explique que le budget initial a augmenté considérablement. « Et pour être franc, on voulait que ce projet-là se réalise. C’était très important pour nous, parce que ça nous permet de tester ce concept-là, qui est prometteur pour l’élevage de proximité. »

Il ajoute : « Il est important de fournir un environnement propice au développement à tous les types d’exploitation agricole. Ce projet-là est innovateur et porteur pour l’agriculture de proximité. »

Fernande Ouellet ne s’en cache pas, elle aimerait que d’autres abattoirs du genre voient le jour ailleurs dans la province. « Le but serait de répliquer le modèle ailleurs. Mon rêve, c’est peut-être un peu fou, c’est que chaque MRC en ait un. »