Il faut annuler des vols, estime le p.-d.-g. d’Aéroports de Montréal

Pour retourner à un certain équilibre à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal dans les prochaines semaines, il faudra réduire l’offre de vols et donc en annuler certains, prévient le p.-d.g. d’Aéroports de Montréal (ADM), Philippe Rainville.

« On n’est pas seulement revenus aux niveaux d’achalandage prépandémiques », souligne M. Rainville. « En ce moment, en périodes de pointe, on est même au-delà des niveaux connus avant la pandémie. C’est une reprise nettement plus soutenue que celle à laquelle on s’attendait », dit-il.

La situation à l’aéroport est très difficile depuis plusieurs semaines, en témoignent les nombreux vols retardés ou annulés, les longues files d’attente, et les amoncellements de bagages à l’arrivée.

La forte reprise des voyages, conjuguée à une importante pénurie de main-d’oeuvre occasionne des problèmes logistiques dont les voyageurs pâtissent.

« Il va falloir, temporairement, abandonner certaines destinations et donc annuler des vols dans les prochaines semaines », explique Philippe Rainville, qui dit être en constante discussion avec les compagnies aériennes pour soulager la situation actuelle. « Mais c’est difficile. On ne veut gâcher les vacances de personne », souligne-t-il.





Depuis plusieurs semaines, les compagnies aériennes sont soumises à des pressions qui les forcent à retarder ou carrément annuler leurs vols. Hier, mardi, Air Canada avait le taux de vols retardés le plus important dans le monde – alors que les deux tiers (66 %) de ses vols étaient différés, selon les données de FlightAware, une compagnie qui fournit des informations de suivi des vols en temps réel dans le monde.





Pour les départs, comme pour les arrivées, l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal se situait quant à lui parmi les cinq aéroports dans le monde avec les taux de vols retardés les plus élevés, hier, selon FlightAware. Mercredi, la situation semblait se détendre, selon leurs données, et à en voir les files d’attente aux départs de l’aéroport qui semblaient raisonnables lors du passage du Devoir, en matinée.





Pour ceux qui s’apprêtent à voyager et compte franchir les portes de l’aéroport dans les prochaines semaines, le p.-d.g. d’Aéroports de Montréal recommande d’arriver 3 heures d’avance, d’opter pour un bagage allant en cabine plutôt qu’en soute (tout en s’assurant de bien vérifier que les produits s’y trouvant sont autorisés afin de ne pas ralentir la sécurité), mais aussi… de s’armer de patience.

