Un peu plus d’un million de postes vacants

Le nombre de postes vacants a atteint un peu plus d’un million au début du mois d’avril, en hausse de plus de 40 % par rapport au même moment un an plus tôt, a indiqué vendredi Statistique Canada.

Selon l’agence fédérale, les employeurs canadiens cherchaient activement à pourvoir 1 001 100 postes vacants, une hausse de 23 300 postes par rapport à mars et de 308 000 par rapport à avril 2021.

Le taux de postes vacants, qui mesure le nombre de postes vacants en proportion de tous les postes, était de 5,8 % en avril, contre 4,4 % au même mois l’an dernier.

Le nombre de postes vacants a atteint un niveau record dans plusieurs secteurs, dont celui de la construction, qui a vu le nombre de postes vacants atteindre 89 900 en avril, en hausse de 12 000 par rapport à mars et de 27 200 par rapport à avril 2021.

Le nombre de postes vacants a également atteint un niveau record pour les secteurs des services professionnels, scientifiques et techniques; du transport et de l’entreposage; de la finance et des assurances; des arts, des spectacles et des loisirs; et des services immobiliers et des services de location et de location à bail.

Le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale a vu le nombre de postes vacants chuter à 125 200 en avril, par rapport à un sommet de 147 500 en mars, mais ces postes non comblés montraient tout de même une hausse de 21,3 % par rapport à l’année précédente.

Hausse des employés salariés

Ce qui n’a pas empêché le nombre d’employés recevant une rémunération ou des avantages sociaux de leur employeur, appelés « employés salariés », d’augmenter de 126 000 (+0,7 %) en avril. Les hausses se sont réparties dans toutes les provinces sauf le Québec, qui a connu peu de variation.

En avril, pour la première fois, l’emploi salarié dans toutes les provinces était revenu au niveau observé en février 2020, avant la pandémie de COVID-19, ou avait dépassé ce niveau, indique Statistique Canada. «En date d’avril, toutes les provinces avaient assoupli leurs mesures de santé publique relatives aux limites de capacité d’accueil, ce qui a permis à la plupart des entreprises d’exercer leurs activités sans restriction liée à la pandémie.»

Rémunération en hausse de 4 %

La rémunération hebdomadaire moyenne s’est établie à 1 170 $ en avril, ce qui était essentiellement inchangé par rapport à mars. Elle augmente toutefois de 4 % comparativement à un an plus tôt, ce qui est légèrement inférieur à la hausse sur 12 mois observée en mars (+4,2 %). Toutes les provinces ont affiché des hausses sur 12 mois de la rémunération hebdomadaire moyenne en avril, particulièrement la Nouvelle-Écosse (+7,8 % pour atteindre 1 030 $) et le Nouveau-Brunswick (+6,4 % pour atteindre 1 073 $). La Nouvelle-Écosse a été la seule province où la croissance de la rémunération hebdomadaire moyenne a dépassé sa croissance provinciale de l’Indice des prix à la consommation (IPC).

Près des deux tiers de tous les secteurs ont enregistré des hausses sur 12 mois alors que l’IPC national a augmenté de 6,8 % au cours de la même période. Le commerce de détail (+11,7 % pour atteindre 715 $), les services professionnels, scientifiques et techniques (+9,7 % pour atteindre 1 680 $), la fabrication (+8,2 % pour atteindre 1 264 $) et le commerce de gros (+7,4 % pour atteindre 1 417 $), qui comptent ensemble près du tiers de tous les employés salariés, ont été les seuls secteurs où la rémunération hebdomadaire moyenne sur 12 mois a augmenté davantage que l’IPC en avril.

Le secteur des arts, les spectacles et les loisirs (-4,5 % pour s’établir à 711 $) a été le seul à avoir enregistré une baisse sur 12 mois de la rémunération hebdomadaire moyenne, probablement partiellement attribuable à la plus forte hausse sur 12 mois de l’emploi salarié chez les employés moins bien rémunérés à l’heure (+66 800; +50,8 %) par rapport aux employés à salaire fixe (+9 700; +15,1 %) dans ce secteur.

Avec Le Devoir