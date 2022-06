Les employés d’un magasin Apple au Maryland se syndiquent

Plus de 100 employés d’un magasin Apple de la banlieue de Baltimore ont voté pour se syndiquer avec une marge de près de 2 contre 1 samedi, rejoignant une poussée américaine croissante dans les secteurs de la technologie, de la vente au détail et des services pour organiser pour une plus grande protection sur le lieu de travail, selon le syndicat.

Les travailleurs de Towson, dans le Maryland, ont voté par une marge de 65 voix contre 33 pour demander l’adhésion à l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale (AIMTA), a annoncé le syndicat.

Le syndicat et les employés désireux de s’organiser ont indiqué avoir envoyé le mois dernier au p.-d.g. d’Apple, Tim Cook, un avis indiquant qu’ils cherchaient à organiser un syndicat. Le communiqué indique que leur motivation première était de rechercher « des droits que nous n’avons pas actuellement ». « J’applaudis le courage dont ont fait preuve les membres au magasin Apple de Towson pour avoir remporté cette victoire historique, a déclaré le président international de l’AIMTA, Robert Martinez Jr., dans un communiqué. Ils ont fait un énorme sacrifice pour des milliers d’employés d’Apple à travers le pays qui avaient tous les yeux rivés sur ce vote. »

M. Martinez a appelé Apple à respecter les résultats des élections et à laisser les employés syndiqués accélérer les efforts pour obtenir un contrat sur le site de Towson.

L’AIMTA représente 600 000 membres actifs et retraités dans les secteurs de l’aérospatiale, de la défense et du transport notamment.