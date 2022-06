Chrystia Freeland réitère son plan contre l’inflation

Dans un contexte de forte augmentation du coût de la vie, la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a prononcé son premier grand discours depuis le dernier budget – durant lequel elle a rappelé les principales mesures déjà prises par son gouvernement pour faire face à l’inflation.

Des millions de Canadiens font « la grimace en faisant le plein et leur épicerie », a souligné Mme Freeland, reconnaissant la préoccupation croissante des Canadiens à l’égard de l’augmentation du coût de la vie.

« Il s’agit d’un phénomène mondial », alimenté par les mesures contre la COVID-19 en Chine et par la guerre en Ukraine, a tenu à souligner la vice-première ministre.

Devant l’Empire Club of Canada à Toronto, Mme Freeland a rappelé des mesures déjà annoncées par le passé et qui seront mises en oeuvre cette année pour aider les Canadiens à faire face à la hausse du coût de la vie. Au total, Ottawa consacre 8,9 milliards de dollars à son plan contre l’inflation.

Parmi les actions citées, la vice-première ministre a rappelé que le gouvernement fédéral versera dès cette année un paiement de 500 $ à près d’un million de locataires canadiens ayant des difficultés à payer leur logement.

Les libéraux bonifient également l’Allocation canadienne pour les travailleurs, qui permettra aux familles à faible revenu de recevoir jusqu’à 2400 $ à partir de cette année.

Par ailleurs, Ottawa indexe ses prestations gouvernementales à l’inflation, en plus d’offrir une couverture en matière de soins dentaires aux Canadiens gagnant moins de 90 000 $ par année et de réduire les frais de garde.

Critiques des oppositions

Depuis plusieurs semaines, les oppositions à Ottawa reprochent au gouvernement fédéral de ne pas en faire suffisamment pour pallier l’inflation.

« Un Canadien [propriétaire] sur quatre perdra sa maison si les taux d’intérêt continuent d’augmenter. Un Canadien sur quatre ne mange pas à sa faim parce qu’il n’a pas les moyens d’acheter de quoi se nourrir », faisait valoir le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, à la Chambre des communes mercredi.

« Demain, la ministre des Finances donnera un discours qui est censé répondre à leurs besoins. Elle annoncera plutôt de nouveau d’anciennes mesures, dont aucune ne permettra d’aider les gens », décriait-il.

Sur Twitter, jeudi, la cheffe intérimaire du Parti conservateur s’en est, elle aussi, prise au manque d’action pour juguler l’inflation. « Pendant que vous payez des prix records sur le carburant et à l’épicerie, rappelez-vous que le NPD et les Libéraux ont refusé de réduire les impôts et de donner un répit à la pompe aux Canadiens », reprochait Candice Bergen.

Les prix à la consommation ont augmenté de 6,8 % entre avril 2021 et avril 2022, au Canada. Une mise à jour des chiffres de l’inflation au pays pour le mois de mai sera présentée la semaine prochaine par Statistique Canada.