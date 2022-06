La Banque du Canada redoute les effets de l’endettement des ménages

Le système financier canadien a résisté au choc de la pandémie mais il doit désormais composer avec plusieurs vulnérabilités, prévient la Banque du Canada dans sa revue du système financier 2022, publiée ce jeudi. Le nombre croissant de Canadiens ayant contracté de lourdes dettes hypothécaires, la forte inflation à l’échelle mondiale et les tensions géopolitiques font partie des risques.

La forte augmentation des prix des logements au cours des 12 derniers mois a généré d’importants gains pour certains Canadiens, « mais ceux qui ont accédé à la propriété dans la dernière année seraient plus vulnérables dans l’éventualité d’une correction notable des prix », avertit la Banque du Canada dans son rapport.

Dans l’éventualité d’une récession mondiale qui pourrait avoir un impact sur le revenu des Canadiens, leur capacité d’assurer le service de leurs dettes serait considérablement compromise – notamment pour ceux qui se sont mis dans une situation financière précaire pour acheter une propriété.

Selon la Banque du Canada, les Canadiens « ont été plus nombreux à souscrire des prêts hypothécaires importants par rapport à leur revenu et à opter pour des prêts à taux variables et des périodes d’amortissement plus longues » dans les deux dernières années.

« Confrontés à une perte d’emploi, les ménages qui consacrent une grande partie de leur revenu au remboursement de leurs emprunts pourraient avoir du mal à continuer d’assurer le service de leurs dettes sans substantiellement diminuer leur consommation », prévient la Banque.

De plus, considérant la possibilité d’une baisse importante des prix des logements, « la diminution de l’avoir propre des ménages limiterait davantage la capacité de certains à utiliser des sources d’emprunt garanties, comme les marges de crédit hypothécaires ou le refinancement hypothécaire », note-t-on dans le rapport.

Lutter contre l’inflation, en pleine guerre

La Banque du Canada, comme le reste des banques centrales dans le monde, maintient par ailleurs ses efforts pour dompter l’inflation – bien que mis à rude épreuve par les perturbations persistantes des chaînes d’approvisionnement et par la guerre menée par la Russie en Ukraine qui affectent les prix des produits de consommation.

Les banques centrales sont confrontées à « un exercice d’équilibre délicat », alors qu’elles doivent « réduire l’inflation tout en protégeant la reprise de l’après-pandémie et la stabilité financière globale », souligne le rapport.

« L’incapacité à trouver un juste équilibre entre ces objectifs concurrents pourrait mener à une nouvelle réévaluation des primes de risque à l’échelle mondiale et à un resserrement marqué des conditions financières mondiales et possiblement déclencher la matérialisation des risques associés à un haut levier d’endettement », indique-t-on

L’invasion russe en Ukraine force également les États à faire des choix entre leur sécurité énergétique et leurs plans de transition pour le climat. « Comme les prix mondiaux des produits de base énergétiques sont beaucoup plus élevés en ce moment qu’ils l’étaient avant l’invasion, les évaluations des actifs à forte intensité carbone semblent plus éloignées du niveau auquel elles devront se trouver dans une future économie à faibles émissions. »

D’autres détails suivront.