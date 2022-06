Partager nos ressources pour réduire le gaspillage

D’autres initiatives publiques et privées se développent aux quatre coins de la province pour faciliter le partage de moyens de transport plus économes en énergie. Tour de piste de quelques-unes d’entre elles.

Des solutions électriques

Favoriser le partage de véhicules électriques pour réduire les émissions et la consommation de carburant des municipalités tout en générant des revenus, c’est le pari du système SAUVéR (outils et fonctionnalités de gestion). « Nous avons commencé par un projet pilote d’autopartage avec six municipalités en 2015. Leur flotte de voitures électriques était partagée le jour entre leurs employés et le soir avec la population », raconte Johanne Ouellet, vice-présidente de YHC Mobilité, l’organisme qui porte cette solution.

Aujourd’hui, une quarantaine d’organisations municipales et de transports collectifs utilisent SAUVéR pour mettre à disposition 48 véhicules et camionnettes électriques sous forme d’autopartage, de covoiturage et de partage d’équipements, notamment. « Les petites municipalités qui n’ont pas les moyens d’acheter des balais de rue, par exemple, peuvent les emprunter à leurs voisines », explique Johanne Ouellet. Le système permet aussi aux citoyens d’emprunter ponctuellement des pick-ups électriques.

Une autre solution d’autopartage, GoClico, installe des voitures électriques (dont des Tesla) dans des stationnements intérieurs d’immeubles pour les mettre à la disposition de leurs habitants. Elle est déployée aujourd’hui sur six sites à Terrebonne, Longueuil, Montréal, Trois-Rivières et Brossard.

Le partage à deux, trois ou quatre roues

Un peu comme dans les jardins communautaires, le projet LocoMotion vit grâce aux gens du quartier qui s’en occupent. En s’appuyant sur le site Web et les autres outils mis à leur disposition par l’OBNL Solon, des habitants d’Ahuntsic, de La Petite-Patrie et du Plateau-Mont-Royal se prêtent leurs voitures et partagent une flotte collective de vélos et de remorques. Depuis 2018, ces « LocoQuartiers » comptent près de 1300 membres et recensent plus de 3700 emprunts.

À Joliette, l’entreprise d’économie sociale Bécik Jaune propose gratuitement des vélos communautaires en libre-service depuis 2009. Elle offre aujourd’hui des services de conseil pour l’implantation de cette solution, d’entretien et de réparation de flotte et vend des bornes à serrures électroniques et des vélos remis à neuf.

Des stationnements qui invitent au partage

Depuis l’été 2018, la MRC de Drummond encourage le transport durable. Elle a mis en place gratuitement 18 stationnements incitatifs, en collaboration avec le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ). Ils incitent les automobilistes seuls au volant à y garer leur voiture de manière sécuritaire pour se jumeler avec d’autres automobilistes afin de faire du covoiturage ou pour emprunter un autre mode de transport collectif (autobus, navette, etc.).

Les cyclistes peuvent aussi utiliser des supports à vélo pour se garer avant de se jumeler à des covoitureurs ou d’utiliser le transport collectif. Le CRECQ travaille à élargir ce réseau pour faciliter les déplacements par covoiturage sur de plus longues distances.