Les Producteurs laitiers du Canada réclament une nouvelle hausse des prix

Le prix des produits laitiers pourrait augmenter une deuxième fois depuis le début de l’année.

Les Producteurs laitiers ont demandé l’autorisation à la Commission canadienne du lait (CCL) d’une nouvelle hausse en raison de l’inflation.

Le groupe affirme que les fermiers « font face à des augmentations de prix jamais vues auparavant pour les biens et services dont ils ont besoin pour produire du lait ».

En moins d’un an, le prix des engrais s’est envolé de plus de 44 %, celui du carburant de plus de 32 % et celui des aliments pour animaux de plus de 8 %.

La CCL a indiqué qu’elle mènera des consultations à ce sujet du 13 au 15 juin. Une décision devrait être annoncée aux environs du 17 juin.

Selon la demande, cette hausse de prix entrerait en vigueur le 1er septembre. Le prix du lait à la production avait déjà grimpé de six cents le litre, soit environ 8,4 %, le 1er février.