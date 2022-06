Les ventes de maisons reculent de 9% à Montréal

Un ralentissement des ventes de maisons a continué de se dessiner à Montréal le mois dernier, celles-ci ayant chuté de 9 % par rapport au même mois l’an dernier, a indiqué vendredi l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ).

Au total, 4874 ventes ont été enregistrées dans la région métropolitaine pour le mois de mai, une baisse par rapport aux 5354 transactions de mai 2021, a précisé le groupe. Le ralentissement des ventes a été le plus évident dans la catégorie des plex, soit les immeubles de deux à cinq logements comme les duplex et les triplex. Leurs ventes ont diminué de 15 % sur un an. Les maisons unifamiliales ont vu leurs ventes chuter de 7 %, tandis que celles des copropriétés ont diminué de 10 %.

L’APCIQ a précisé que les prix médians étaient passés de 580 000 $ en avril pour les maisons unifamiliales à 576 000 $ en mai, ce qui représentait leur deuxième baisse mensuelle de suite, une première depuis juin 2021. Cependant, le prix médian du mois dernier est toujours supérieur de 16 % à celui de mai 2021.

Les nouvelles inscriptions à la vente ont grimpé de 12 % le mois dernier, pour se chiffrer à 7152, alors qu’elles avaient été 6360 il y a un an. Le nombre d’inscriptions actives est cependant resté pratiquement inchangé par rapport à mai 2021.

« Jamais autant de nouvelles propriétés n’ont été mises en vente sur le marché de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal pour cette période de l’année depuis 2014 », a souligné le directeur du Service de l’analyse de marché de l’APCIQ, Charles Brant, dans un communiqué. « Il s’agit ainsi de la première fois depuis 2015 que le marché de la RMR de Montréal enregistre une hausse (0,3 %) de son inventaire de propriétés sur le marché pour cette période de l’année. C’est aussi le premier mois, toutes périodes confondues, depuis septembre 2015. »

L’APCIQ souligne que le mois de mai marque un tournant important pour les conditions de marché dans la RMR de Montréal. « Affichant un cinquième mois consécutif d’augmentation du nombre de propriétés sur le marché, ce qui est symptomatique d’un changement de tendance, on observe maintenant un niveau d’inscriptions qui dépasse celui de la même période l’an passé. » Le nombre d’inscriptions en vigueur s’établissait à 11 269 en mai 2021, et a atteint 11 304 en mai 2022.

Menace de stagflation

Le tout s’inscrit dans une conjoncture économique faisant ressortir un risque plus élevé de stagflation. Avec une croissance économique en perte de vitesse et une inflation qui demeure obstinément élevée, le Canada semble se diriger vers une nouvelle période de stagflation, dont le dernier épisode remonte aux années 1970, observent des économistes. Aujourd’hui, certains experts soulignent que les conditions sont réunies pour un retour de ce phénomène économique.

« Je dirais que l’année prochaine, nous envisageons une récession dans ce pays, qui, combinée à une inflation soutenue, pourrait se traduire par une stagflation », note Armine Yalnizyan, économiste et membre de l’Atkinson Foundation. « Nous ne pouvons pas esquiver les forces mondiales qui pointent vers la récession […], la question est de savoir si l’augmentation des taux d’intérêt ralentira l’inflation. »

Mais ce retour de la stagflation pourrait présenter une version plus douce de cette anomalie économique. « Je ne pense pas qu’il soit irréaliste de s’attendre à voir un monde où l’inflation et le chômage augmenteront », estime Fred Bergman, analyste principal des politiques au Conseil économique des provinces de l’Atlantique, un groupe de réflexion économique indépendant établi à Halifax.

« Nous pourrions voir ces deux [éléments] grimper ensemble, ce qui est rare. Mais ce sera très modeste par rapport à ce que nous avons vu dans les années 1970 et 1980. »