La CSD veut réfléchir à l’avenir pour accompagner les travailleurs

Ce texte fait partie du cahier spécial Les 50 ans de la CSD

« Le monde du travail change toujours, mais dans des situations comme l’an dernier, ça accélère certaines transformations qu’on aurait pu voir arriver sur une décennie ou plus », constate Luc Vachon, président de la CSD. Pour le syndicat, il est primordial de rester à l’avant-garde des enjeux futurs dans le monde du travail pour adapter son action aux nouvelles réalités.

La CSD ne peut à elle seule changer la société. Mais pour continuer à accompagner les travailleurs et pour assurer un effet durable aux négociations, elle se doit de participer aux réflexions de façon concertée avec les syndicats, les organisations politiques et les travailleurs, afin d’anticiper les grands enjeux de société. « Si on ne réussit pas à trouver une voie pour réfléchir à l’avenir, le changement va survenir quand même, mais il se fera par la rue, les grèves, les lockouts, et donc dans une certaine souffrance », fait valoir Luc Vachon.

Le marché du travail fait et fera face à plusieurs défis, que ce soit du côté de la pénurie de la main-d’œuvre, de l’automatisation, de la numérisation ou de la juste distribution de la richesse. « Pour que la négociation ait un effet durable, on doit intervenir sur plusieurs sujets. On ne peut pas juste travailler sur un axe », explique M. Vachon. Certaines questions sont prévisibles ; d’autres sont plus difficiles à anticiper. D’où l’importance de rester à l’affût.

La pénurie de main-d'œuvre : chronique d’un problème annoncé

Si la pénurie de main-d’œuvre est particulièrement criante à la suite de la pandémie, c’est loin d’être un nouveau problème. « Ça fait une dizaine d’années qu’on le voit dans les tendances démographiques : on va manquer de travailleurs », observe Luc Vachon.

Pour répondre à la pénurie, certaines industries risquent d’accélérer l’automatisation et la robotisation, qui transformeront profondément le milieu du travail. La centrale syndicale ne peut certainement pas empêcher ce bouleversement, mais son rôle est d’accompagner les travailleurs dans ce changement : « on doit s’assurer que les gens sont capables de s’adapter », dit le syndicaliste.

L’automatisation doit rester au service de l’humain et non l’inverse : celle-ci peut aider à des tâches répétitives et aliénantes, et permettre d’offrir de meilleurs emplois, plutôt que d’asservir le travailleur à la machine. « Il ne faut pas perdre de vue la dimension humaine », estime-t-il.

En effet, il ne faut pas oublier que le travail est un outil de construction personnelle et de valorisation. L’automatisation ne doit pas entraîner un travail encore plus abrutissant. « Sinon, les gens ne trouvent plus de sens dans ce qu’ils font. On va voir une explosion de burn-out, de détresse psychologique. Si on ne fait rien et qu’on ne porte pas attention aux transformations des milieux de travail, on va assister à une augmentation des problèmes psychosociaux », avertit M. Vachon.

Concentration de la richesse : rester vigilant

Un autre enjeu préoccupant pour la CSD reste la concentration de la richesse. Avec la pandémie, les acteurs du numérique se sont enrichis grandement. Avec cette numérisation vient la délocalisation ; les entreprises du numérique sont à la fois partout et nulle part. « C’est important de réfléchir à comment ces entreprises considèrent les employés et à comment elles apportent une juste contribution sociale. Il faut, en fin de compte, des mécanismes de redistribution de la richesse », soutient M. Vachon.

Même si les nouvelles formes d’organisation du travail comme le télétravail ne toucheront pas aussi fortement les milieux traditionnels dont font partie la majorité des syndicats et associations affiliés à la CSD, celles-ci peuvent quand même avoir un impact, puisque le travail peut être délocalisé ailleurs dans la province, dans le pays et même dans le monde. « Comment l’organisation du travail va-t-elle se construire pour que ça ne crée pas de précarisation et de faux travailleurs autonomes ? Ça peut amener une nouvelle forme de vulnérabilité », estime M. Vachon.

Transition écologique : accompagner dans l’inévitable

Les milieux de travail, surtout industriels, sont inévitablement amenés à se transformer en vue de la transition écologique. « On n’est pas une organisation écologique, il y a d’excellents experts qui nous guident là-dedans. Notre rôle, à la CSD, c’est de s’assurer que personne n’est laissé pour compte dans cette transition », avance M. Vachon.

Les industries axées sur le pétrole sont appelées à changer dans les prochaines années, et l’organisation syndicale souhaite accompagner les travailleurs en leur offrant de la formation, par exemple, pour que tout le monde en sorte gagnant.

Les organisations syndicales doivent réfléchir aux transformations durables du marché du travail. Personne ne sait ce qui se passera exactement dans trois, cinq ou dix ans : récession, ralentissement économique, autre événement mondial…

« Aujourd’hui, ça va bien, on négocie des augmentations de salaire, mais tout ça est contextuel et les défis sont structurels. Il faut réfléchir à ça en tant que société. La CSD ne peut pas faire ça seule, mais elle peut participer à la réflexion », conclut M. Vachon.

Parce que si, dans des moments d’éclaircie, on perd de vue l’importance du mouvement syndical, que nous réserve l’avenir ?

L’histoire de Filspec, une vision sur la coopérative de travailleurs Affiliée à la CSD, Filspec est un exemple inspirant d’un modèle innovant qui favorise l’autonomie des travailleurs. Fondée en 2004, Filspec est une entreprise de Sherbrooke, héritière de la Filature Domil (une division du Groupe Dominion Textile) fondée en 1954, puis rachetée par Cavalier Textile en 1994. Alors que Cavalier Textile s’apprête à faire faillite, des travailleurs décident de former une coopérative de travail et de racheter l’entreprise. Même si Filspec a récemment été rachetée par Textile Monterey, une entreprise de Drummondville, cet exemple de solidarité représente bien les valeurs de la CSD. Cette coopérative de travailleurs actionnaires a ainsi permis de garder de bons emplois durant 15 ans dans la région de Sherbrooke. La pandémie nous a d’ailleurs rappelé l’importance de repenser les modèles commerciaux, les chaînes d’approvisionnement, l’achat local… des réflexions qui resteront d’actualité avec la transition écologique. Les entreprises d’économie sociale et circulaire sont des formes d’avenir pour les entreprises. « Les coopératives de travailleurs actionnaires ont pris en charge certaines entreprises de soins aux personnes âgées pour les transformer en coop : ça permet d’obtenir de meilleurs résultats et de donner une dimension humaine, moins commerciale à ces résidences qui s’occupent des personnes âgées », fait valoir Luc Vachon.