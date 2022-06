Produire au Québec, pas toujours si simple

Pour garder des prix concurrentiels, plusieurs entreprises québécoises fabriquent leurs produits dans des usines asiatiques. D’autres ont récemment rapatrié leur production au Québec, surtout pour des motivations écologiques. Quels sont les défis et les avantages de faire une transition pour être réellement made in Québec ?

Par un lundi ensoleillé de mai, dans l’atelier de Poches & fils, cinq couturiers se sont donné le défi de coudre 465 poches colorées sur des t-shirts. Une partie de ces poches sont personnalisées, décorées de photos de famille ou d’un animal de compagnie. D’autres ont été conçues par la designer de l’entreprise, des artistes collaborateurs ou des entreprises partenaires.

« On a fait des poches pour toutes les pastilles de goût de la SAQ », indique la cheffe de la direction, Camille Hamelin, en pointant un bout de tissu portant l’inscription « aromatique et souple ».

Jusqu’en avril 2021, les chandails étaient importés de Chine avant que soient ajoutées les décorations fantaisistes dans les locaux de la rue Parthenais, à Montréal. Ils arrivent maintenant de l’Estrie, faits sur mesure par l’entreprise Attraction.

« On avait le souci de réduire notre empreinte écologique », explique Mme Hamelin, dont l’entreprise de 15 employés coud autour de 50 000 poches par année.

« En Asie, nous étions un petit client d’un gros fournisseur, souligne pour sa part Anthony Vendrame, président de Poches & fils. On devait commander d’importantes quantités qui mettaient une pression sur nos liquidités. Ici, c’est beaucoup plus flexible. Pour inspecter la qualité, c’est beaucoup plus simple aussi. On peut se rendre sur place et être plus réactifs. »

Son équipe a donc entamé une transition peu avant le début de la pandémie, qui a été coûteuse en temps et en énergie. Ce virage a permis l’obtention de contrats avec des organismes qui privilégient l’approvisionnement local. Le t-shirt officiel du Jour de la Terre 2022 a notamment été confié à l’entreprise.

Des prix plus élevés

En contrepartie, Poches & fils paye maintenant ses vêtements environ le double, ce qui a forcé la compagnie à augmenter son prix de détail. Un t-shirt avec une poche de base est passé de 37 $ à 45 $ en deux ans.

Est-ce pour cette raison que les ventes ont globalement diminué ? Difficile à dire. Mais Mme Hamelin ne reviendrait pas en arrière. Elle est fière de pouvoir dire que ses chandails sont produits au Québec.

Le tissu utilisé par Attraction, en coton biologique et polyester recyclé, est aussi tricoté au Québec ou en Ontario. La fibre, par contre, vient de l’étranger, en l’absence de fournisseurs locaux, explique la vice-présidente opérations chez Attraction, Julia Gagnon.

Pour Attraction, c’est aussi un défi de faire accepter le prix des t-shirts, puisque les salaires des opératrices de machine à coudre sont plus élevés qu’en Asie. Dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre, trouver des travailleurs est aussi un casse-tête.

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Malgré tout, la marque de vêtements faits au Québec d’Attraction, nommée « ethica », est devenue la plus populaire auprès des entreprises qui commandent des produits promotionnels. Avant la pandémie, c’est plutôt la gamme de vêtements importés, nommée « initial », qui tenait le haut du pavé.

Casse-tête pour produire une montre québécoise

Les dirigeants des Montres Solios ont aussi l’ambition de fabriquer leurs montres à énergie solaire au Québec. Mais ce n’est pas pour demain matin. Ils ont plutôt un plan sur plusieurs années qui commence par la mise en place d’une chaîne d’assemblage robotisée dans leurs locaux montréalais.

« On s’est rendu compte qu’aucune entreprise ne faisait la confection, la production et l’assemblage de montres en Amérique du Nord », raconte Samuel G. Leroux, cofondateur de Solios, au sujet de ses recherches effectuées lors de la création de l’entreprise, il y a trois ans. « Il faut inventer une industrie. »

Sans expertise locale en horlogerie de masse, il était irréaliste d’assembler au Québec les montres qui se veulent écoresponsables tout en étant abordables. Pour le montage du cadran, Solios a donc opté pour Hong Kong, l’un des endroits où se trouve de la main-d’œuvre spécialisée en la matière. Le bracelet est assemblé en Suisse.

Mais Solios dit travailler avec le Conseil national de recherches du Canada à mettre en place d’ici un an une chaîne de montage composée de plusieurs robots effectuant des tâches uniques. « On parle de plusieurs centaines de milliers de dollars, voire un million, pour la mettre sur pied. C’est presque tout notre chiffre d’affaires », indique M. Leroux, qui espère pouvoir faire tout son assemblage au Québec d’ici trois ans.

L’autre défi est de trouver des fournisseurs locaux pour les multiples pièces et matériaux qui composent une montre, et que ceux-ci répondent à leurs besoins. Par exemple, pour des raisons environnementales, ils souhaitaient utiliser du cuir végane sans polyuréthane ou polychlorure de vinyle. Or, M. Leroux et son équipe n’ont pu trouver que des producteurs en France et en Allemagne. En ce moment, Solios travaille donc avec une quinzaine de fournisseurs de pays différents.

Là encore, l’entreprise s’affaire à créer certains composants au Québec. Avec l’entreprise Nanogrande, elle teste des prototypes afin de fabriquer des cadrans en biopolymères par impression 3D.

Pour certaines autres entreprises, comme la Boutique Ricardo, qui vend des accessoires de cuisine, les défis d’approvisionnement et les prix supérieurs sont de véritables freins à une production entièrement québécoise. La disponibilité de certains matériaux, comme le silicone et les composants électriques des petits électroménagers, justifie en partie leur choix d’usiner leur production en Chine et au Vietnam.

« Si on mettait en marché des produits d’une autre nature que des accessoires de cuisine, il pourrait être envisagé d’avoir une production au Québec. Mais pour ce type d’articles, vendus dans des centaines de points de vente, notre approvisionnement est trop important pour qu’on puisse être compétitifs en ce qui concerne le prix », précise Nathalie Carbonneau, vice-présidente aux communications pour Ricardo Media.

Il est donc peu probable qu’on puisse bientôt acheter une mijoteuse purement québécoise.