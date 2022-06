Le PIB du Canada a crû de 3,1% au premier trimestre

L’économie a progressé à un taux annualisé de 3,1 % au premier trimestre, alimentée par les investissements des entreprises et les dépenses des ménages, a indiqué mardi Statistique Canada.

Le résultat témoigne d’un ralentissement par rapport à la croissance économique de 6,6 % enregistrée au quatrième trimestre de 2021. Ce changement est survenu alors que les volumes d’exportation ont chuté de 2,4 % pour le trimestre, après avoir grimpé lors des deux trimestres précédents.

Paul Ashworth, économiste en chef pour l’Amérique du Nord chez Capital Economics, a souligné que la croissance pour les trois premiers mois de l’année était bien inférieure à la prévision consensuelle, mais qu’elle restait globalement conforme au rapport sur la politique monétaire d’avril de la Banque du Canada.

« La faiblesse inattendue de la croissance du PIB au premier trimestre était principalement attribuable à une révision à la baisse des données de janvier, qui montrent désormais une contraction de 0,2 % d’un mois à l’autre, car les restrictions liées [au variant] Omicron ont eu un impact plus important qu’on ne le pensait auparavant », a observé M. Ashworth dans un rapport.

Cependant, il a ajouté que l’économie réelle s’appuyait toujours sur une base solide, ce qui signifie que la Banque du Canada peut aller de l’avant avec une augmentation de son taux directeur d’un demi-point de pourcentage mercredi.

Hausse de la rémunération

Statistique Canada a également indiqué que la rémunération des employés avait augmenté de 3,8 % sur une base nominale pour le trimestre. En excluant le troisième trimestre de 2020, l’agence fédérale a noté qu’il s’agissait de la plus forte augmentation trimestrielle depuis le deuxième trimestre de 1981. Une croissance significative des salaires a été observée dans l’ensemble de l’économie, a ajouté l’agence, y compris dans les services professionnels et personnels, le commerce, la fabrication, les soins de santé et l’assistance sociale et les industries de la construction.

La croissance globale du premier trimestre s’est produite alors que l’économie a avancé de 0,7 % en mars.

Statistique Canada a précisé que sa lecture préliminaire pour avril annonçait une croissance économique de 0,2 % pour le mois, mais a prévenu que ce taux serait révisé lors de la publication de ses données officielles, le 30 juin.

La lecture sur l’économie précède l’annonce des taux d’intérêt de la Banque du Canada, mercredi. La plupart des économistes s’attendent à ce que la banque centrale relève son objectif de taux d’intérêt directeur d’un demi-point de pourcentage, pour le porter à 1,5 %, dans le but de ralentir l’inflation.