La Banque Nationale se prépare à une conjoncture incertaine

La Banque Nationale a dévoilé vendredi des résultats nettement supérieurs aux attentes des analystes pour son deuxième trimestre, tandis que l’institution financière montréalaise se prépare à naviguer à travers un contexte économique plus incertain.

Déjà embrouillé par la guerre en Ukraine et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, le contexte économique semble encore plus incertain tandis que les économistes anticipent que la Banque du Canada relèvera les taux d’intérêt plus rapidement que prévu. Certains experts craignent que le resserrement de la politique monétaire entraîne une récession.

« Ce n’est pas le scénario que nous prévoyons, mais ce risque existe et nous en tenons compte dans nos décisions », a assuré le président et chef de la direction de la Banque Nationale, Laurent Ferreira, lors d’une téléconférence avec les analystes visant à discuter des plus récents résultats trimestriels.

La résilience, un atout

Dans ce contexte économique difficile, le grand patron de la Banque Nationale estime que la résilience de l’économie canadienne est un atout.

Il a souligné que l’économie canadienne était soutenue par le secteur des ressources naturelles et que le taux de chômage restait relativement bas au pays. Il a aussi noté que les données fondamentales sur l’économie du Québec étaient solides et a dit que l’abordabilité du marché immobilier était relativement meilleure qu’ailleurs au pays.

Au cours de l’appel, les analystes ont questionné la direction sur ses intentions quant aux réserves de capitaux propres.



2,55 $ C’est le bénéfice par action réalisé au cours de la période terminée le 30 avril, contre 2,25 $ pour le même trimestre l’an dernier.

893 millions Ce bénéfice net était en croissance par rapport à celui de 801 millions rapporté à la même période l’an dernier.

Le ratio de fonds propres CET1, une mesure importante pour évaluer la capacité d’une banque à encaisser un choc économique, s’établissait à 12,9 % au 30 avril, ce qui était supérieur à celui de 12,4 % enregistré six mois plus tôt.

Une augmentation du dividende

En théorie, une amélioration de ce ratio peut signifier qu’une banque a davantage de marge de manœuvre pour faire des acquisitions, racheter des actions ou augmenter son dividende.

Un analyste a demandé à M. Ferreira s’il serait à l’aise à l’idée de faire passer ce ratio à 11 %.

« Nous sommes très confortables avec nos fonds propres, a-t-il répondu. Dans le contexte incertain que nous vivons, aller à 11 % n’est pas quelque chose auquel nous pensons. » Le conseil d’administration a d’ailleurs autorisé une augmentation du dividende trimestriel de 6 %, le faisant passer à 92 cents par action.

Résultats supérieurs aux attentes

Les résultats du plus récent trimestre de la Banque Nationale montraient des hausses de revenus pour tous ses secteurs d’activités.

Au cours de la période terminée le 30 avril, l’institution financière a réalisé un bénéfice par action de 2,55 $, contre 2,25 $ pour le même trimestre l’an dernier.

Les analystes anticipaient un bénéfice par action de 2,25 $, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv. « Cette surperformance s’explique par des revenus de courtage beaucoup plus vigoureux », a expliqué Mario Mendonca, analyste de Valeurs mobilières TD.

Le bénéfice net de 893 millions était en croissance par rapport à celui de 801 millions rapporté à la même période l’an dernier.