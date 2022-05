Le secteur des NFT est-il sécuritaire ?

Ce texte est tiré de notre infolettre « Le Courrier de l’économie » du 23 mai 2022. Pour vous abonner, cliquez ici.

Les jetons non fongibles (NFT) sont une curiosité pour beaucoup de gens. Et on le comprend ! Le concept n’est pas si simple à saisir.

Il s’agit d’actifs numériques uniques authentifiés sur la chaîne de blocs — la technologie qui sert de base notamment aux cryptomonnaies. Il en existe une multitude de déclinaisons ! On peut les trouver sous forme de cartes sportives numériques à collectionner, d’œuvres d’art ou de propriétés immobilières dans le métavers !

Est-ce sécuritaire ? Tout dépend de ce que vous entendez par là. Sur le principe et le fonctionnement, oui. Grâce à la chaîne de blocs, « le NFT possède un historique qui permet de savoir qui l’a créé, qui l’a acheté et pour quel prix. Tout cela est très clair. Ainsi, il ne pourrait jamais y avoir de doutes sur le fait que cela a été volé ou non, par exemple », expliquait l’an dernier au Devoir Guillaume Déziel, stratège en culture numérique.

Mais est-ce un investissement sécuritaire ? La réponse est probablement non. Il est vrai que certains ont tiré le gros lot grâce à cette technologie. Par exemple, peut-être avez-vous entendu parler de l’artiste montréalais Aeforie (Alexy Préfontaine), qui avait récolté un demi-million de dollars américains en une soirée en vendant ses œuvres en mars 2021. Mais présentement, les NFT connaissent une phase très difficile.

Les NFT ont enregistré une baisse du volume des dépenses de 75 % entre février et mi-avril, selon le cabinet Chainalysis.

Preuve de la déroute du secteur : le NFT du tout premier tweet de l’histoire, qui a été acheté pour près de 3 millions de dollars américains en 2021, a été remis aux enchères le 7 avril. Son propriétaire en attend 48 millions de dollars. Or, pour le moment, la meilleure offre n’est que d’un peu plus de 20 000 $. « Ouch », pourrait-on dire.

Bref, comme les cryptomonnaies, les NFT sont des actifs très spéculatifs. Mais cela ne veut pas dire que leur technologie sous-jacente n’est pas intéressante, loin de là !