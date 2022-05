Des consultations pour relancer le tourisme canadien

« Au milieu de l’hiver, j’apprenais enfin qu’il y avait en moi un été invincible », a dit mercredi le ministre canadien du Tourisme, Randy Boissonnault, citant Albert Camus. « Prenons ce sentiment d’été invincible pour relancer le secteur en mieux. » C’est dans cet état d’esprit que le député franco-albertain a annoncé le début des consultations en vue d’une stratégie fédérale de tourisme post-pandémique.

M. Boissonnault a commencé son allocution devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain par une anecdote à propos de la métropole québécoise. En 2006, il a participé à une compétition sportive des Outgames, puis s’est retrouvé dans une foule au cœur du Village.

« Pour la première fois de ma vie, j’étais dans la double majorité : francophone et homme gai. C’était une bouffée d’oxygène comme je n’en avais jamais senti auparavant », a-t-il lancé, déclenchant les rires de son auditoire.

La nature inclusive et diversifiée du Québec et du Canada fait partie de ce que l’ancien conseiller spécial du premier ministre sur les enjeux LGBTQ2 veut promouvoir auprès des touristes potentiels. L’aspect sécuritaire du pays, l’abondance d’activités de plein air, la gastronomie, le sport et la culture autochtone seront aussi mis de l’avant. Pour le reste, le ministre, en poste depuis quelques mois, veut entendre jusqu’au 20 juillet les idées du public et des entrepreneurs pour développer des projets attrayants.

Le milieu d’affaires s’attend d’ailleurs à un retour des touristes internationaux cet été. Mais ce sera un défi de bien les accueillir, puisqu’une pénurie de main-d’œuvre fait rage. Des solutions à ce problème, dont le recrutement à l’étranger, doivent d’ailleurs être incluses dans la future stratégie. M. Boissonnault s’est notamment dit intéressé à mettre en place un programme ou un projet pilote en immigration spécifique au tourisme.

« Je travaille étroitement avec le ministre Sean Fraser », a-t-il assuré en entrevue au Devoir. Il a donné en exemple le programme pilote d’immigration permanente des préposés aux bénéficiaires, qui facilite l’accès à la résidence permanente pour les travailleurs de ce métier. « On va regarder si on peut faire la même chose en tourisme », a affirmé l’homme politique et entrepreneur.

Rappelons que six associations d’hôteliers et de restaurateurs ont demandé récemment au gouvernement fédéral de suspendre pour deux ans une exigence ralentissant l’arrivée de travailleurs étrangers temporaires dans leurs établissements. Sans cette aide, ils jugent qu’ils manqueront dramatiquement d’employés cet été. Le cabinet de la ministre de l’Emploi s’est montré peu ouvert à l’idée.

Pour les prochains mois, M. Boissonnault admet que ce sera « un peu difficile » d’améliorer la situation. Il juge toutefois qu’un travail de longue haleine, sur cinq à dix ans, sera nécessaire pour attirer, former et garder une main-d’œuvre suffisante dans ce secteur dévasté par deux ans de pandémie.

Dans l’immédiat, un autre enjeu préoccupe aussi l’industrie du tourisme : l’engorgement dans les aéroports, qui seraient le fait des tests aléatoires de dépistage de la COVID-19 et des contrôles de santé publique aux douanes. À cet effet, M. Boissonnault a assuré que l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, qui gère les mesures sanitaires dans les aéroports, embauchait et formait des employés pour faire diminuer les files d’attente.