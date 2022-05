L’inflation passe à 6,8 % en avril, selon Statistique Canada

Le rythme annuel de l’inflation a augmenté en avril alors que le coût de presque tout à l’épicerie a continué de grimper, a noté Statistique Canada mercredi.

L’agence indique que son indice des prix à la consommation pour avril a augmenté de 6,8 % par rapport à il y a un an, une hausse comparativement au gain de 6,7 % affiché en mars.

Le taux est celui le plus élevé depuis janvier 1991, alors qu’il avait atteint 6,9 %.

Si l’on exclut l’essence, l’inflation en avril a été de 5,8 %, comparativement à 5,5 % en mars.

Les résultats d’avril sont survenus alors que les Canadiens ont payé 9,7 % de plus pour les aliments achetés en épicerie en avril par rapport à il y a un an, la plus forte augmentation depuis septembre 1981.

Par rapport à le même période l’année dernière, le coût des fruits frais a augmenté de 10 %, celui des légumes frais de 8,2 % et celui de la viande de 10,1 %. Le coût du pain a augmenté de 12,2 %, tandis que les pâtes ont augmenté de 19,6 % et le riz, de 7,4 %.