Les hôteliers appellent le fédéral à l’aide

Les hôteliers et restaurateurs du Québec lancent un appel à l’aide au gouvernement fédéral. Devant un manque de main-d’œuvre mettant en péril la qualité de l’accueil des touristes cet été, six associations ont demandé mercredi de faciliter le recours aux travailleurs étrangers temporaires dans leurs établissements.

« Notre secteur a beaucoup souffert pendant la pandémie et là on demande de l’amour du fédéral », a plaidé le directeur général de l’Association hôtelière de la région de Québec (AHRQ), Alupa Clarke.

L’Association Hôtellerie Québec (AHQ), l’Association des hôtels du Grand Montréal (AHGM), l’AHRQ, l’Association hôtellerie Saguenay-Lac-Saint-Jean (AHSLSJ), l’Association des hôteliers de l’Abitibi-Témiscamingue (AHAT) et l’Association Restauration Québec (ARQ) demandent la suspension pour deux ans de l’exigence d’obtenir une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT). Cette démarche auprès du gouvernement vise à confirmer que « le travailleur étranger temporaire comble un besoin » et qu’« aucun Canadien ou résident permanent n’est disponible pour faire le travail en question ». Elle coûte 1000 $ par employé potentiel et peut prendre de quatre à six mois, selon le p.-d.g. de l’AHGM, Jean-Sébastien Boudreault.

« Après, pour certains travailleurs, il faut faire une demande de permis de travail qui est entre trois et six mois. Imaginez : le délai complet pour faire cette demande incluant l’EIMT peut aller jusqu’à 12 mois. Donc, il faut que les employeurs planifient d’avance le nombre d’employés dont ils ont besoin par catégorie d’emploi, 12 mois avant. C’est presque impossible », a indiqué M. Boudreault, puisque la pandémie a rendu imprévisibles les besoins en main-d’œuvre à moyen et à long terme.

Cette industrie juge aussi que l’EIMT est inutile présentement, puisque les besoins sont sans contredit criants. « Des employés de carrière nous ont quittés, il n’y a aucun CV qui rentre, les gens ne se présentent pas aux entrevues », a résumé Martin Vézina, vice-président aux affaires publiques pour l’ARQ.

Si l’exigence de l’EIMT était levée, ces associations estiment qu’il serait possible de recruter des centaines de travailleurs étrangers en quelques semaines, en particulier ceux qui n’ont pas besoin de visas de touristes, comme les Mexicains et les Européens. À moyen terme, ces entreprises comptent entre autres recruter au Maghreb et aux Philippines, que ce soit pour des postes de gestion, de service à la clientèle ou d’entretien.

En mars, ces associations estimaient que 32 000 postes étaient vacants en hôtellerie et en restauration au Québec.