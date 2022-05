Les Bourses poursuivent leur recul

La Bourse de Toronto a plongé de plus de 600 points lundi, dans un déclin généralisé alimenté par la chute des prix des matières premières, les investisseurs continuant de s’inquiéter des effets des hausses de taux d’intérêt et de la COVID-19 sur l’économie chinoise.

Cette baisse, qui a aussi touché dans une certaine mesure les indices américains, s’inscrit dans le prolongement de la pression subie par les marchés ces dernières semaines, a observé Craig Fehr, stratège en investissement pour la firme Edward Jones. « Les marchés ont du mal à s’adapter à un environnement dans lequel les banques centrales en général, mais peut-être surtout la Fed, devraient continuer à resserrer [leur politique monétaire] dans une économie qui montre un peu d’usure. »

L’indice composé S&P/TSX avait été quelque peu isolé de la tendance plus tôt cette année grâce à la hausse des prix des matières premières, mais a vu lundi des baisses du côté des principales ressources conjuguées aux inquiétudes des investisseurs. L’indice phare du parquet torontois a effacé 633,59 points, soit 3,1 %, pour terminer la journée à 19 999,69 points.

À New York, l’indice élargi S&P 500 a perdu 132,10 points, soit 3,2 %, à 3991,24 points, tandis que l’indice composé du Nasdaq a laissé 521,41 points, ou 4,29 %, à 11 623,25 points.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a reculé de 6,68 $US à 103,09 $US le baril, pendant que celui du gaz naturel a rendu 1,02 $US à 7,03 $US le million de BTU.

Les marchés boursiers étaient plombés par une conjonction de vents contraires pour la croissance lundi, notamment la situation sanitaire en Chine, qui a fait chuter le prix du pétrole. Les autorités chinoises ont étendu les restrictions à Pékin lundi, où des millions d’habitants travaillaient à domicile, et Shanghai est toujours confinée.

« La poursuite obstinée par les autorités chinoises de la politique “zéro COVID” suscite des inquiétudes quant à l’effet paralysant qu’elle aura sur l’économie chinoise dans les mois à venir », explique Michael Hewson, analyste de CMC Markets. Il souligne que les « problèmes sur les chaînes d’approvisionnement » persistent dans ce contexte et pourraient avoir « des conséquences désastreuses sur les perspectives de croissance ».