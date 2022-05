Le Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique enquêtera sur le CRTC

Les accusations de conflit d’intérêts réitérées depuis plusieurs mois par les fournisseurs indépendants de services Internet canadiens à l’égard du président du CRTC, Ian Scott, seront examinées de plus près par le Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique du gouvernement fédéral. Les résultats de l’enquête seront remis au premier ministre Justin Trudeau pour ensuite être rendus publics.

C’est ce que déclare le fournisseur ontarien de services Internet TekSavvy, qui dit avoir reçu un avis en ce sens la semaine dernière de la part de l’organisme fédéral. TekSavvy a initialement fait en mars dernier une demande d’enquête sur les agissements d’Ian Scott auprès du Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada. C’est cette demande qui vient d’être reprise par le Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique.

La lumière sera donc faite une fois pour toutes sur le sérieux de cette rencontre seul à seul qui a eu lieu en décembre 2019 entre Ian Scott et l’actuel p.-d.g. de Bell Canada, Mirko Bibic, qui était à l’époque directeur de l’exploitation du géant canadien des télécoms. Cette rencontre apparemment impromptue entre les deux dirigeants s’est faite dans un bar d’Ottawa et sans témoin direct de la conversation, ce qui va explicitement à l’encontre des règles du Conseil canadien de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada (CRTC).

Le Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique tentera de déterminer si cette rencontre place effectivement M. Scott en situation de conflit d’intérêts et le cas échéant, cela obligera le gouvernement fédéral à réagir publiquement, ce qui réjouit les dirigeants du fournisseur indépendant ontarien TekSavvy, une des entreprises du secteur des télécoms qui demande depuis de nombreux mois la démission de Ian Scott, justement en raison de sa trop grande proximité avec les trois géants canadiens que sont Bell, Rogers et Telus.

« C’est une nouvelle majeure », se félicite le vice-président Perspectives et Engagement de TekSavvy, Peter Nowak. C’est un pas dans la bonne direction, estime le dirigeant ontarien. « C’est une grande nouvelle étant donné que [le gouvernement] ne pourra plus ignorer la question. Quelqu’un devra se pencher sur la question et devra en publier les résultats. »

Le Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique a confirmé au Devoir lundi après-midi avoir reçu de la part du commissaire à l’intégrité du secteur public le dossier portant sur Ian Scott. Des règles de confidentialité lui interdisent de commenter ce dossier précisément, mais l’organisme indique que la loi l’oblige à émettre un rapport public, qu’il décide ou non de lancer un examen sur un potentiel conflit d’intérêt impliquant le président du CRTC.

Le coût de l’Internet en jeu

Les fournisseurs indépendants de services Internet pâtissent de la décision du CRTC datant du 27 mai 2021 de rehausser les frais de gros qu’ils paient aux propriétaires des réseaux déjà existants pour ensuite offrir aux consommateurs leurs propres services. Certains fournisseurs ont dû fermer leurs portes. Au Québec, les dirigeants d’Ebox, le plus important fournisseur indépendant au Québec, ont décidé de vendre leur entreprise à Bell.

C’est tout un revirement de fortune pour des entreprises comme Ebox et TekSavvy, justement, qui considéraient avant cette décision d’investir le marché du sans-fil, des projets qui ont été abandonnés devant la hausse de leurs coûts liés à l’Internet filaire.

Le gouvernement fédéral se réserve normalement un délai d’un an pour revenir sur une décision comme celle du CRTC datant de mai dernier. Ottawa aurait donc encore en théorie une dizaine de jours pour faire annuler cette hausse des coûts des plus petits fournisseurs en télécoms au pays. Comme ses décisions des derniers mois sont plutôt allées dans le sens des grands fournisseurs, les chances que cela se produise sont plutôt minces, estime Peter Nowak de TekSavvy.

« On n’a pas le choix d’espérer que le gouvernement agira dans l’intérêt des consommateurs, car sinon, la situation [pour les fournisseurs indépendants] va continuer de s’empirer », déplore-t-il.