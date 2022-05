L’augmentation du coût de la vie et la hausse des taux d’intérêt peuvent faire craindre le pire à certains ménages. Notre journaliste à l’économie, Éric Desrosiers, et l’économiste et professeur à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM, Philippe Goulet-Coulombe, ont répondu aux questions de nos lecteurs.