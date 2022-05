Hydro-Québec croit encore à la ligne électrique entre le Québec et la Nouvelle-Angleterre

Statique pour le moment, le projet d’Hydro-Québec pour acheminer de l’hydroélectricité vers la Nouvelle-Angleterre est loin d’être mort, selon la présidente-directrice générale de la société d’État, Sophie Brochu.

Malgré le revers qu’a imposé le Maine à Hydro en bloquant par voie référendaire le passage d’une ligne à haute tension sur son territoire, Mme Brochu a encore espoir de voir aboutir le projet. « Je ne connais pas le futur, mais je pense qu’une ligne [supplémentaire] pour aller dans le Nord-Est américain va finir par avoir du sens au regard de tous », a-t-elle lancé mardi, lors de l’étude des crédits budgétaires liés à la société d’État.

« Il y a un bout de ligne de construit, et, moi, je pense qu’il y a une ligne qui va se construire. Ils [en] ont trop besoin », a-t-elle enchaîné.

En novembre dernier, les électeurs du Maine ont voté dans une proportion de 60 % contre le passage d’une ligne de transport d’électricité sur leurs terres. La décision a mis des grains de sable dans l’engrenage d’Hydro-Québec, qui comptait sur un résultat favorable pour concrétiser un contrat de 10 milliards de dollars avec six États du Nord-Est américain. Depuis, les travaux entamés par la société d’État en territoire québécois ont été ralentis. Le partenaire américain d’Hydro, le New England Clean Energy Connect (NECEC), a mis les siens sur pause.

Hydro-Québec fait des pieds et des mains depuis l’annonce des résultats du référendum pour infirmer la décision. Elle conteste d’ailleurs la décision devant la Cour suprême du Maine. Les plaidoiries entourant ce dossier doivent s’amorcer ce mois-ci.

Sophie Brochu estime avoir fait face à des lobbys « extraordinairement puissants » dans la joute référendaire au Maine. « Je ne peux pas présumer de la décision de la Cour suprême. Le temps passe. Il y a des gens au Massachusetts qui attendent le jus », s’est-elle contentée de dire mardi.

« Il n’y a pas de plan B » pour le moment, a-t-elle affirmé, en précisant qu’elle attendait une décision des tribunaux cet automne.

« Batterie verte »

À Québec non plus, l’espoir ne s’est pas estompé. En apprenant le résultat du référendum, l’an dernier, le premier ministre François Legault s’était dit « confiant » d’assister à un heureux dénouement. L’élu caquiste compte sur cette ligne électrique pour concrétiser ses plans de « batterie verte du Nord-Est » américain.

En novembre, le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, indiquait que « légalement, on pense qu’on est à la bonne place ». « On a obtenu les autorisations, à la fois les autorisations présidentielles, à la fois celles du département de l’Énergie, avait-il énuméré. On compte bien donner suite au projet. »

Malgré sa défaite référendaire, Hydro-Québec a remporté une victoire le mois dernier en obtenant les autorisations de la Commission des services publics de New York pour qu’elle entame les travaux de son projet de transfert d’électricité vers l’État de New York. Le contrat conclu à la fin de l’année dernière doit permettre à la société d’État d’acheminer de l’énergie aux New-Yorkais pendant 25 ans. Hydro s’attend à engranger des revenus de 30 milliards de dollars pendant cette période.