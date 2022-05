La disparition des villes minières

Malgré la multitude de projets miniers au Québec, les municipalités créées pour l’activité minière et presque entièrement vouées à cela sont en voie de disparition. Alors que les villes minières existantes ferment, changent de vocation ou tentent de se diversifier, les entreprises privilégient des modèles comme des camps de travailleurs non résidents.

Le maire de Fermont est attaché à sa ville, située sur la Côte-Nord à la limite du Labrador. Martin St-Laurent vante les services qui sont offerts aux familles dans cette contrée d’aurores boréales.

Mais les travailleurs des deux mines de fer du secteur sont de moins en moins nombreux à s’installer dans la municipalité. Les mines permettent depuis une dizaine d’années aux employés de devenir « permanents non résidents » (PNR). Ces employés effectuent alors de longs séjours de travail en continu, durant lesquels ils sont logés et nourris dans des bâtiments de la compagnie, entrecoupés d’un retour en avion chez eux, plus au sud, pour une période de congé.

Aujourd’hui, près de la moitié des travailleurs ont adopté ce modèle, selon M. St-Laurent.

« On n’a pas l’occasion de montrer à ces gens ce qu’est la vie à Fermont. Ils n’ont pas d’intérêt à s’impliquer dans la communauté », déplore le maire de l’agglomération de 2500 âmes.

Depuis tout récemment, la convention collective chez ArcelorMittal oblige toutefois les travailleurs à s’établir pendant trois ans à Fermont avant d’avoir accès au statut de PNR, raconte le maire. « Ils vont devenir consommateurs de services pour faire survivre nos commerces, leurs familles vont s’installer et les conjointes pourront aller travailler dans les entreprises de services, comme la garderie », espère M. St-Laurent.

Selon celui qui habite Fermont depuis plus de 25 ans, vivre à côté de son lieu de travail est pourtant bénéfique pour la qualité de vie. « Tous les soirs, je suis à la maison et je dors dans mon lit. Quand je vois de jeunes parents qui ne sont pas auprès de leurs enfants la moitié du temps, je ne les envie pas du tout », lance M. St-Laurent.

Quel avenir pour la ville, alors que, de l’aveu même du maire, toutes les mines sont vouées à fermer un jour ? M. St-Laurent mise sur une diversification de l’économie. Il cite notamment l’idée d’un parc d’éoliennes et de nouveaux projets de mines à quelques dizaines de kilomètres de la ville.

Il souhaiterait se débarrasser de l’étiquette de ville mono-industrielle qui repousse les constructeurs immobiliers. Ceux-ci jugent le marché trop risqué, en proie aux fluctuations de la production minière. À Fermont, l’écrasante majorité des maisons sont vendues aux travailleurs et rachetées par ArcelorMittal. Mais un marché libre serait aussi nécessaire pour que d’autres entreprises et citoyens puissent s’installer, croit le maire.

Voler dedans, voler dehors

La tendance vers le modèle des camps de travailleurs, souvent désignés par le terme anglais fly-in fly-out (FIFO), est mondiale, constate Gertrude Saxinger, professeure adjointe au Département d’anthropologie sociale et culturelle de l’Université de Vienne. Elle a étudié le phénomène à plusieurs endroits dans le monde, notamment en Russie et en Australie.

« Les mines sont souvent situées dans des endroits reculés, parce que les citoyens n’en veulent pas dans leur cour. Mais il y a peu de gens qui veulent déménager aussi loin », dit celle qui participait la semaine dernière à la conférence internationale Mining the Connections à Québec.

À l’heure actuelle, faire voyager les travailleurs est souvent moins complexe que de créer et de maintenir tous les services associés à une ville. La montée de cette pratique donne parfois lieu à des modèles hybrides, où des camps de travailleurs s’établissent en marge d’une population locale. Par ailleurs, certaines mines sont aussi installées à proximité de communautés préexistantes, souvent autochtones.

95% Schefferville a perdu près de 95% de sa population lors de la fermeture des mines dans les années 1980.

L’influx de travailleurs peut alors créer des problèmes de cohabitation. « Ça peut entraîner une flambée des prix des habitations, de la prostitution, des comportements liés à la consommation d’alcool, des actes de racisme », énumère Mme Saxinger, qui croit que des formations culturelles auprès des travailleurs peuvent être nécessaires.

Réalités autochtones

Schefferville, à environ 200 kilomètres au nord de Fermont, s’est établie dans les années 1950 à côté de la communauté innue de Matimekush. La municipalité a compté jusqu’à 4500 habitants, avant d’être pratiquement détruite et réduite à moins de 200 personnes lors de la fermeture des mines dans les années 1980. La communauté innue, elle, est restée sur place, vivant de la chasse, de la pêche et de l’assistance sociale.

Le chef de Matimekush-Lac John, Réal McKenzie, se souvient du racisme dont sa communauté de 800 habitants a été victime à l’époque. Les relations n’ont pas toujours été faciles avec les entreprises extractives.

« Ils n’auraient pas dû démolir les maisons et les infrastructures quand ils ont fermé la ville. On avait demandé à les avoir pour combler la pénurie de logements qu’on avait dans notre communauté. Mais ils ont détruit le bowling, le gymnase municipal, le centre récréatif, la piscine, l’église, l’hôpital. C’est incroyable, ça », s’insurge M. McKenzie.

Alors que l’activité minière a repris, la quasi-totalité des travailleurs sont non-résidents. Ils vivent temporairement dans un complexe minier au Labrador et n’ont pas de contacts avec Matimekush. M. McKenzie est fier que sa communauté ait revendiqué ses droits afin d’établir des ententes avec les minières, garantissant notamment des emplois de qualité, des contrats avec les entreprises innues, des redevances et la construction de logements de qualité.

À plusieurs endroits au Québec, des membres des Premières Nations et des Inuits constituent une partie de la main-d’œuvre FIFO. C’est notamment le cas à la mine Raglan, au Nunavik, territoire ancestral inuit. Cette mine procure des redevances, des emplois et des contrats aux Inuits, ce qui est bénéfique pour les communautés, croit Andy Moorhouse, vice-président au développement économique pour la Société Makivik.

Il est toutefois important pour M. Moorhouse de diversifier les activités économiques des communautés afin qu’elles ne soient pas dépendantes d’une industrie et de leur assurer une prospérité à long terme.

Car un autre élément menace aussi les emplois dans les villes et les communautés qui reposent sur l’activité minière : la technologie. Selon le chercheur Keith Storey, de l’Université Memorial de Terre-Neuve, la numérisation et l’automatisation de nombreuses tâches feront en sorte qu’un nombre grandissant d’emplois miniers pourront être occupés par des gens se trouvant à une grande distance de la mine, au détriment de ceux offerts dans les villes minières.

La vie après la mine

Cela dit, il est possible pour une ville minière de survivre à la fermeture de leur créatrice. C’est notamment le cas de Val-des-Sources, anciennement appelée Asbestos en raison de la mine d’amiante située en son centre. En 2012, la fermeture de la mine Jeffrey a été un choc pour toute la population, car l’économie locale était encore monopolisée par cette dernière. Les habitants partaient et étaient contraints de vendre leurs maisons à un prix plus bas qu’ils les avaient achetées.

Aidée par un fonds gouvernemental pour sa transformation économique, cette communauté estrienne s’est alors attelée à attirer plusieurs autres types d’entreprises.

« On a réussi à développer une culture entrepreneuriale », estime le directeur général de Val-des-Sources, Georges-André Gagné. Fromagerie, abattoir, fabricant de machinerie, compagnie pharmaceutique : une diversité compose maintenant le paysage économique de la municipalité. Cette dernière a l’avantage d’être située dans le sud du Québec, non loin de centres urbains.

Pour ce qui est de la mine, une corporation a été mise sur pied pour la mettre en valeur. Des événements internationaux de slackline sont notamment régulièrement organisés au-dessus de la fosse, qui a été revégétalisée. Une nouvelle place publique a été aménagée aux abords de cette dernière, et la municipalité espère attirer des touristes. Des bâtiments miniers sont réutilisés par d’autres entreprises.

Comme quoi, même si les trous sont verdis ou transformés en lacs artificiels, l’héritage minier est creusé pour longtemps, pour le meilleur et pour le pire.