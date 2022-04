Des versements spéciaux qui arrivent à temps pour les travailleurs au salaire minimum

Les travailleurs au salaire minimum se seraient appauvris au Québec n’eut été des prestations spéciales du gouvernement pour le coût de la vie.

L’augmentation du salaire minimum prévu cette année n’aurait pas suffi pour compenser l’effet de la forte inflation sur le pouvoir d’achat et le temps que met habituellement le gouvernement pour s’y ajuster, a estimé vendredi une étude de la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke.

La hausse de 0,75 $ du salaire horaire minimum (ou 5,56 %), à 14,25 $ l’heure, fixée au début de l’année et qui entrera en vigueur ce dimanche, 1er mai, aurait ainsi mené à une augmentation du revenu disponible de toutes les principales catégories de ménages de l’ordre de 3,2 % à 4,2 % selon les cas. Mais elle se serait quand même traduite par un recul de 0,4 % à presque 2 % de leur capacité de couvrir leurs besoins de base.

Cette perte de pouvoir d’achat aurait bien sûr tenu à l’inflation beaucoup plus forte qu’à l’habitude, à raison d’une hausse moyenne des prix à la consommation de 3,8 % l’an dernier et d’une augmentation moyenne prévue dans le dernier budget du gouvernement du Québec de 4,7 % pour cette année. Elle viendrait aussi du fait que, chaque année, la table d’imposition, le crédit d’impôt pour solidarité ou l’Allocation famille sont ajustés en fonction du coût de la vie, mais avec un décalage dans le temps et que ce décalage se serait particulièrement fait sentir cette fois-ci n’eut été de l’adoption d’un correctif.

C’est notamment ce que le gouvernement Legault a dit vouloir faire en annonçant coup sur coup le versement de deux prestations uniques et non récurrentes. Annoncé cet automne, le premier est destiné aux 3,3 millions de personnes à plus faibles revenus et s’élève à 275 $ pour les personnes seules et 400 $ pour les couples. Annoncé au mois de mars, le second est un crédit d’impôt de 500 $ et s’adresse aux 6,4 millions d’adultes québécois qui ne gagnent pas plus de 100 000 $ par année.

Assurer le strict minimum

Avec ces versements totalisant 1400 $, le taux de couverture des besoins de base pour un couple avec deux enfants et travaillant tous deux 35 heures par semaine au salaire minimum (pour un salaire annuel individuel de 25 935 $) devrait, par exemple, voir ainsi leurs revenus disponibles (après impôt et transfert et versements spéciaux) passer de 56 946 $ en 2021 à 60 179 $ en 2022 (+ 5,7 %) et le taux de couverture de leurs besoins de base de 132,1 % à 133,5 %. Pour un couple sans enfant avec un seul revenu au salaire minimum, son revenu disponible devrait passer de 29 661 $ à 32 320 $ (+ 9 %), ce qui couvrirait tout juste ses besoins de base (101,4 %).

L’estimation de ces besoins de base correspond à la Mesure du panier de consommation (MPC), utilisée comme seuil officiel de la pauvreté au Canada. Si l’on tient compte de l’inflation prévue, cette mesure devrait s’élever, cette année, au Québec, à 22 546 $ pour une personne seule et à 45 093 $ pour une famille composée de quatre personnes.

Beaucoup d’étudiants

En 2021, 205 000 Québécois travaillaient au salaire minimum, soit un peu moins que 5 % de l’ensemble de la main-d’œuvre. « Il est vraisemblable de croire qu’il s’agit en bonne partie de personnes qui travaillent tout en étant aux études », ont observé les auteurs de l’étude de la Chaire en fiscalité et en finances publiques. En effet, 62 % travaillaient à temps partiel et 60 % avaient entre 15 et 24 ans, contre 19 % qui étaient âgées de 25 à 44 ans, 6 % de 45 à 54 ans et 14 % de 55 ans et plus.

« Parmi les autres groupes d’âge, la plus grande proportion travaille à temps plein », poursuit la Chaire. De façon générale, les employés au salaire minimum sont autant des hommes (48 %) que des femmes (52 %). Trois sur dix n’ont pas de diplôme, mais 40 % ont fait des études postsecondaires et 11 % ont un diplôme universitaire. Presque les trois quarts (72 %) sont employés permanents. La moitié (47 %) travaille pour des entreprises de moins de 20 employés et presque autant pour des entreprises de 20 à 99 employés (41 %). On les trouve principalement dans les commerces (50 %) et dans le secteur de l’hébergement et de la restauration (20 %), les secteurs de la fabrication (5 %), des soins de santé et de l’assistance sociale (3 %) ou des loisirs et de la culture (3 %) arrivant beaucoup plus loin derrière.

Dans son étude, la Chaire a également étendu son regard jusqu’aux employés qui gagnent 125 % du salaire minimum. Elle dit y avoir trouvé des constats similaires « et [même] renforcés ».