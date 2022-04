Échanger, travailler et commercer dans le métavers

Le métavers va révolutionner le monde du travail et des affaires, et les entreprises qui ne veulent pas être à la traîne ont intérêt à emboîter le pas, selon le cabinet de conseil mondial Accenture, qui a récemment publié un rapport sur le sujet. L’entreprise exploite déjà elle-même son propre métavers, le Énième étage ou Nth Floor en anglais, où les employés peuvent assister à des conférences et socialiser avec des collègues de partout dans le monde.

« Les entreprises se dirigent vers un avenir très différent de celui dans lequel elles ont été initialement conçues alors que la prochaine génération d’Internet est en train de se déployer. Cela va entraîner une nouvelle vague de transformations numériques », estime Martine Lapointe, directrice générale du bureau de Montréal pour Accenture.

Dans un monde où le physique se mêle au virtuel, celles-ci doivent impérativement s’intéresser au « continuum du métavers » et développer une stratégie en la matière, croit-elle. Par « continuum », Accenture entend tout l’éventail de technologies qui se rapportent de près ou de loin au métavers, que l’on pense à la réalité virtuelle, la chaîne de blocs, l’intelligence artificielle, mais aussi aux objets connectés. « Tout cela va transformer la façon dont on vit, travaille et consomme », croit Mme Lapointe.

Selon un sondage réalisé par Accenture dans 35 pays, la vaste majorité (plus de 70 %) des entreprises prévoient d’ailleurs que les développements du métavers auront un impact sur leur organisation, alors que seulement moins du tiers (28 %) d’entre elles évaluent que cette nouvelle technologie n’aura que peu ou pas d’incidence sur leurs activités. La somme des pourcentages n’est pas égale à 100, car les taux ont été arrondis.

Déjà dans les commerces du détail, des marques comme Nike ou Gucci exploitent les avenues du métavers. Par exemple, en 2021, l’entreprise italienne spécialisée dans la mode de luxe a créé The Gucci Garden Experience pour offrir des produits virtuels et a vendu un jumeau numérique d’un sac à main pour un prix supérieur à son pendant dans le monde réel, cite-t-on comme exemple dans le rapport de Accenture.

Comme Internet a révolutionné la façon dont les entreprises font des ventes, le métavers permettra lui aussi d’aller chercher de nouveaux consommateurs, estime Mme Lapointe.

Le « Énième étage »

Le géant du conseil Accenture a quant à lui très tôt flairé le potentiel du métavers en créant le Énième étage. « On l’utilise pour faire la présentation des nouveaux employés, également pour socialiser en équipe, ou encore créer des environnements d’apprentissage immersifs », détaille Martine Lapointe.

En entrevue avec le magazine Fortune, Allison Horn, qui s’occupe du recrutement à l’échelle mondiale pour l’entreprise, explique que l’idée est d’abord venue des ressources humaines, qui cherchaient de nouvelles façons de collaborer et d’inclure les nouveaux employés alors que la majeure partie des équipes étaient encore en télétravail à cause de la pandémie.

71% C’est le pourcentage d’entreprises qui prévoient que les développements du métavers auront un impact sur leur organisation, selon un sondage d’Accenture réalisé dans 35 pays.

C’est en mars 2021 que l’idée de créer un métavers d’entreprise servant à accroître la collaboration numérique est née, a expliqué Mme Horn au média américain. Et pour permettre aux employés d’accéder au Énième étage, Accenture a dû commander 60 000 casques Oculus au cours de la dernière année.

Martine Lapointe, de l’équipe de Montréal, a elle-même pris part à l’expérience. « Il y a de nombreux avantages sur le plan de la connexion. On a vraiment l’impression d’être à côté de la personne ! Beaucoup plus que lorsqu’on se voit seulement en 2D sur l’ordinateur. C’est une expérience complètement différente », raconte Mme Lapointe.

Selon Fortune, en 2021, environ 11 000 employés de chez Accenture dans le monde ont pu accéder à son métavers, mais l’entreprise s’attend à ce que 150 000 employés puissent prendre part à l’expérience d’ici la fin de cet exercice financier.