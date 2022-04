Elon Musk pourra-t-il imposer sa vision à Twitter?

La portée des intentions du milliardaire dans le dossier de la liberté d’expression ne sera pas seulement évaluée aux États-Unis, puisque les médias sociaux à travers le monde connaissent une vague de réglementation, souligne Heidi Tworek, chercheuse principale au Centre for International Governance Innovation, à Waterloo (Ontario). Le Canada se prépare à réintroduire un projet de loi visant à réduire les discours haineux sur les plateformes en ligne comme Twitter, et M. Musk a déjà été prévenu par l’Union européenne que l’entreprise devrait obéir aux règles sur le contenu local, qui ciblent les informations nuisibles et fausses, a expliqué l’experte des médias sociaux.

Heidi Tworek estime que l’approche de l’homme d’affaires mérite d’être surveillée, celui-ci ayant déjà été visé par des allégations de harcèlement en ligne. Elle souligne que M. Musk a fait face à une poursuite en diffamation en 2019 après avoir comparé, dans un message sur Twitter, le plongeur souterrain britannique Vernon Unsworth à un pédophile. Il s’en est aussi déjà pris à des journalistes qui l’avaient critiqué.