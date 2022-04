Ce texte est tiré de notre infolettre « Le courrier de l’économie » du 25 mars. Abonnez-vous en cliquant ici.

Lightspeed, Cook it, Goodfood, The Unscented Company… Ne voici qu’un petit échantillon des nombreuses marques établies dans notre province francophone qui se font connaître dans la langue de Shakespeare. Mais pourquoi y a-t-il autant de raisons sociales en anglais au Québec ? nous demande Richard C. .

Officiellement, elles sont inscrites au Registraire des entreprises en tant que Commerce Lightspeed, Les recettes Cook it et Marché Goodfood, ce qui est suffisant pour être conforme à la Charte de la langue française. Parfois, leur nom d’entreprise est complètement différent de leur marque de commerce, qui est enregistrée à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada. Par exemple, Baléco inc. est propriétaire de la marque de produits de nettoyage The Unscented Company.

Qu’est-ce qui motive ainsi les entrepreneurs à se définir en anglais ? Nous avons posé la question à plusieurs d’entre eux directement. Parmi ceux qui ont accepté de nous donner leur point de vue, la réponse pourrait se résumer ainsi : ils veulent percer le marché international.

« Je sais que le Cirque du Soleil a bâti une marque internationale avec un nom difficile à prononcer et à épeler pour les anglophones. Cela dit, je voulais mettre les chances de mon côté », indique le président-directeur général de Hardbacon, Julien Brault, dont l’application offre des outils financiers. M. Brault croit que le nom de sa marque a permis de faire des gains au Canada anglais, où se trouve la majorité de ses clients actuels.

Même explication du côté de The Unscented Company. « Aujourd’hui, vous pouvez trouver nos produits à travers le Québec, le Canada et les États-Unis, faisant rayonner un produit québécois à travers l’Amérique du Nord tout en soutenant la création d’emploi au Québec », souligne la compagnie par courriel.

D’autre part, le président-directeur général des équipements d’entraînement Off the grid, Charles Couture-Lebrun, ne croit pas qu’un nom anglophone limite sa croissance sur le marché québécois. « Notre produit a été conçu, fabriqué et assemblé au Québec. […] Si les gens préfèrent acheter d’un compétiteur chinois ou américain à cause d’un nom anglophone, ce serait plutôt ironique », juge le p.-d.g.

Start-up et elevator pitch

L’anglicisation est particulièrement marquée au Québec dans le secteur des jeunes pousses technologiques, communément appelées « start-up ». Il y a là-dedans un effet de mode qui touche également la France, estime Louis-Félix Binette, directeur général du Mouvement des accélérateurs d’innovation du Québec (MAIN). Elle correspond toutefois à des besoins réels.

« Une start-up a souvent un produit spécialisé et doit atteindre rapidement une large audience mondiale pour réussir », estime M. Binette. Ces entreprises dépendraient principalement de leur attrait international non seulement pour leurs ventes, mais également pour obtenir du financement de la part d’investisseurs, des technologies et même des talents.

« Le nom d’une start-up, dans un elevator pitch, ça fait partie de ce que tu essaies de communiquer rapidement », ajoute le directeur général du MAIN.

S’il y avait davantage de débouchés sur le marché québécois pour les entreprises technologiques, ces dernières seraient sans doute plus tentées de s’établir en français, croit M. Binette. Selon lui, des politiques publiques devraient être mises en place pour favoriser l’achat de technologies québécoises, en particulier dans les appels d’offres, afin qu’elles cherchent leur succès au Québec plutôt qu’à l’étranger.