Gare à l’idée d’un «printemps VPN» en Russie

Non, il n’y a pas de « printemps VPN » en vue en Russie. Même si les sites qui comptabilisent le volume de téléchargements d’applications mobiles sur la plateforme Android de Google ainsi que sur l’iPhone d’Apple tendent à indiquer le contraire. Les applis les plus populaires en Russie ces jours-ci servent à contourner la censure d’Internet imposée par l’État.

Ces applications donnent accès à un service appelé « VPN » (pour « virtual private network » dans la langue du Canadien National, ou « réseau privé virtuel » en français). Ces VPN masquent aux yeux des censeurs le contenu auquel accèdent les internautes et peuvent déjouer les éventuels pare-feu étatiques qui, dans le cas de la Russie, empêchent entre autres d’accéder aux médias occidentaux et à une foule d’autres sites et services web.

Les VPN sont si opaques que même leurs fournisseurs ne savent pas ce que consultent leurs utilisateurs. C’est pourquoi il faut se garder une petite gêne avant de déclarer que la popularité soudaine des VPN en Russie marque un intérêt florissant de la population russe envers de l’information sur l’invasion de l’Ukraine qui proviendrait de sources externes désapprouvées par Vladimir Poutine.

Après tout, les internautes russes peuvent aussi bien utiliser cet outil anonyme pour se divertir et visiter TikTok, YouTube ou même Netflix, pourquoi pas. « C’est une hypothèse qui semble assez plausible en effet », constate le chercheur en résidence de l’Observatoire sur les conflits multidimensionnels de la Chaire Raoul-Dandurand à l’UQÀM Alexis Rapin. « Il faut modérer cette vue d’une population russe avide d’information occidentale. »

On trouve certainement en Russie des internautes qui utilisent un service VPN pour consulter des médias étrangers et même pour publier ou partager eux-mêmes des messages ou des vidéos qui illustrent la réalité d’une façon plus directe que ce que diffusent les médias proches du président Poutine. Mais de là à espérer que ce phénomène à lui seul aura un effet sur l’opinion publique suffisant pour influencer le cours de l’invasion en Ukraine, il y a un pas qu’il faut se garder de franchir, ajoute Alexis Rapin.

En fait, il semble logique de croire que les internautes russes qui consultent quotidiennement ce que publie la BBC (son site en langue russe a vu son achalandage tripler durant les premiers jours du conflit) s’opposaient probablement déjà à l’invasion de l’Ukraine avant de consulter le média britannique. Les Russes plus âgés ou demeurant loin des grandes villes et ayant un accès limité à la technologie – et qui pèsent peut-être plus lourd dans l’opinion publique nationale – ne sont pas nécessairement de cet avis…