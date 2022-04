L’éditeur de jeu vidéo Behaviour poursuit son expansion à Toronto

L’éditeur de jeux vidéo Behaviour Interactif officialisera lundi l’ouverture d’un nouveau studio à Toronto qui, espère son p.-d.g., Rémi Racine, l’aidera à séduire des professionnels canadiens et américains qui l’aideront à poursuivre la croissance de ses activités commerciales.

« Nous avons adopté une stratégie de croissance pour laquelle il nous faudra davantage de ressources », explique M. Racine en entrevue au Devoir. « Nous avions déjà une cinquantaine d’employés en Ontario qui tenaient à travailler à partir d’un bureau, mais ce pied-à-terre nous fournit aussi une bonne raison pour aller mieux se faire connaître et augmenter nos embauches là-bas. »

Behaviour compte déjà 900 travailleurs au Québec. L’entreprise souhaite à court terme employer une centaine de personnes dans la Ville Reine. L’éditeur se garde de chiffrer le coût de cette expansion à l’ouest de la rivière des Outaouais, mais prévoit à plus long terme employer 300 personnes en Ontario, grâce entre autres à un crédit d’impôt plus généreux que celui du Québec.

« C’est l’affaire de quelques points de pourcentage », illustre le grand patron de l’éditeur montréalais. Les crédits provinciaux en Ontario couvriraient l’équivalent de 40 % du salaire des travailleurs dans le jeu vidéo ; le programme de crédits du Québec s’élève à 37,5 % du salaire.

Opération séduction

L’Ontario effectue depuis quelques années une grande opération séduction dans le secteur du jeu vidéo. La plus grande province canadienne accueille actuellement quelque 298 entreprises spécialisées dans ce secteur, ce qui représente une part plus importante que celle du Québec, selon l’Association canadienne du logiciel de divertissement. Le Québec demeure le leader canadien de l’industrie en ce qui concerne le nombre d’employés et le poids économique de ses entreprises vidéoludiques.

L’ouverture d’une deuxième adresse au Canada par Behaviour n’est pas directement attribuable aux crédits provinciaux, nuance Rémi Racine. C’est plutôt l’occasion de faire d’une pierre deux coups, dit-il. « Ça fait longtemps qu’on embauche en Ontario. Des employés nous ont indiqué qu’ils souhaitaient retourner vivre là-bas. En même temps, nous espérons pouvoir ramener au Canada des professionnels canadiens qui sont partis travailler aux États-Unis. »

Ce nouveau studio n’aura pas de mandat particulier, sinon celui de continuer à toucher à un peu tout ce qui se fait chez Behaviour. L’entreprise crée ses propres jeux, mais elle agit aussi comme fournisseur pour d’autres entreprises, la plupart également établies dans le jeu vidéo. Plus tôt cet hiver, M. Racine indiquait vouloir développer le créneau des activités ludiques pour les ressources humaines en entreprise, un créneau en forte expansion à l’heure actuelle.

D’ailleurs, en plus de ce nouveau studio, Behaviour Interactif prépare des acquisitions stratégiques au cours des prochains mois pour l’aider à soutenir cette croissance.