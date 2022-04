Davantage de modèles de véhicules électriques seront admissibles à la remise fédérale à l’achat, a annoncé vendredi le ministre canadien des Transports, Omar Alghabra.

Le fédéral augmentera dès lundi prochain le prix d’achat maximum admissible pour obtenir cette remise. La remise sera ainsi offerte à l’achat de voitures affichant un prix de détail de base suggéré de 55 000 $. Les versions plus coûteuses de ces véhicules seront également admissibles, pourvu que le prix de détail suggéré par le fabricant ne dépasse pas 65 000 $. Les VUS, camionnettes et fourgonnettes avec un prix de base suggéré maximal de 60 000 $ et un prix maximal avec options de 70 000 $ pourront aussi l’être.

Le rabais sera de 5000 $ pour les véhicules hybrides rechargeables dont la portée électrique est de 50 km ou plus ; il sera de 2500 $ pour les véhicules à l’autonomie électrique plus courte.

Selon le gouvernement fédéral, le programme a aidé des Canadiens à acheter ou à louer plus de 141 000 nouveaux véhicules zéro émission depuis sa création en 2019.

En 2021, les nouveaux véhicules électriques à batterie ou hybrides rechargeables représentaient un peu plus de 5 % des nouvelles demandes d’immatriculation au Canada, comparativement à environ 3,5 % l’année précédente. Le fédéral souhaite que 20 % des nouveaux véhicules vendus soient électriques d’ici 2026 et 50 % d’ici 2030.