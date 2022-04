«Norbourg», le contexte

Le film arrive sur les écrans, plus de 15 ans après l’éclatement de la plus grande fraude en valeurs mobilières orchestrée par des Québécois à secouer la province. Dans Norbourg, l’équipe du réalisateur Maxime Giroux n’avait pas à s’enfoncer sur la voie de la fiction tant la réalité suffisait à soutenir l’intrigue.

Le thriller vient braquer davantage les projecteurs sur Éric Asselin (incarné par Vincent-Guillaume Otis) que sur le fondateur et président de Norbourg, Vincent Lacroix (François Arnaud). L’angle reflète ainsi l’observation du journaliste Yvon Laprade qui, dans L’autopsie du scandale Norbourg, publié en 2009, campait cet ancien enquêteur de la Commission des valeurs mobilières du Québec (aujourd’hui l’Autorité des marchés financiers), devenu le bras droit de Lacroix, dans le rôle d’architecte des montages financiers derrière les détournements de fonds de quelque 130 millions de dollars et les contournements de la réglementation ayant fait 9200 victimes.

Vincent Lacroix était de son côté la tête dirigeante, le catalyseur, le « golden-boy » de la finance au Québec, mêlant opération de charme et manipulation pour propulser Norbourg au sommet. Un élan qui s’insérait dans un contexte d’émulation soutenu par l’effervescence de l’écosystème québécois de la gestion d’actif de l’époque, et qu’il faut rappeler.

Le rêve d’un Québec inc. financier

À la fin des années 1990, sous l’impulsion du gouvernement péquiste, de grandes institutions avaient (par l’octroi de mandats, notamment) stimulé l’émergence d’un Québec inc. dans la gestion d’actifs financiers.

La Caisse de dépôt et placement du Québec était allée plus loin dans sa réponse à cette commande politique en créant Services financiers CDPQ en 1997. L’idée faisait écho à l’alarme sonnée un an plus tôt par L’action nationale sur la déportation de l’épargne des Québécois. La Caisse s’appropriait alors le thème de l’exode de l’épargne, qui s’appuyait sur l’argumentaire selon lequel les Québécois fournissaient 21 % de l’actif sous gestion des fonds canadiens, mais que les gestionnaires québécois contrôlaient moins de 5 % du marché.

La CDPQ s’est lancée dans l’aventure par le jeu de prises de participation dans des firmes de gestion, dans des cabinets et dans des réseaux de distribution avec, pour priorité, la mise sur pied de fonds à haut contenu québécois. Ce fut un échec.

Il s’est ensuivi un désengagement et un délestage progressifs s’étalant jusqu’au milieu des années 2000. Un délestage dont Norbourg a largement profité. Le magazine spécialisé Conseiller retiendra plus tard que chacune des créatures de la Caisse de dépôt — ou des émanations se dégageant des cendres de Services financiers CDPQ — finissait en faillite (Argentum), en scandale financier (Zénith, Norbourg) ou en vente au rabais (Teraxis, Fonds Évolution, Fonds Cartier et StrategicNova).

Mais tout n’était pas qu’une histoire d’intervention malheureuse de la CDPQ dans un univers qu’elle maîtrisait moins bien.

Au Québec, cette période a également connu le détournement de fonds présumé chez Cinar, la fraude présumée chez Jitec, l’enchevêtrement de comptes extraterritoriaux à la Norshields, ou encore la nébuleuse Mount Real, composée de 120 sociétés liées. Il prévalait alors un certain laxisme réglementaire, un manque de moyens, une déficience des règles de gouvernance et de l’application du principe de conformité, ainsi qu’une frontière poreuse entre les fonctions fiduciaires, de gestion et de distribution. Il en sortait une carence en proximité des moyens de prévention et d’intervention. Les réactions des autorités venaient sur le tard ; elles ont corrigé le tir depuis.

Punir les crimes économiques

Tout cela survenait également dans un environnement pénal peu dissuasif, qui imposait des sentences plutôt symboliques.

En justice pénale, les infractions à la Loi sur les valeurs mobilières étaient passibles d’une amende maximale de deux millions de dollars, accompagnée d’une interdiction d’exercer le rôle d’administrateur pendant un nombre déterminé d’années. Et en justice criminelle, il était de tradition d’accueillir les crimes économiques avec condescendance et de diluer la gravité des offenses en valeurs mobilières parce qu’elles ne faisaient généralement pas de victimes ou parce que le préjudice causé n’était que financier.

Dans la foulée des scandales de malversations comptables à la Enron qui ont dominé l’actualité au début de 2000, il y a eu renforcement. Chaque chef d’accusation peut maintenant être accompagné d’une peine d’emprisonnement et d’une amende maximale. Et ces peines peuvent être cumulées.

Vincent Lacroix a été le premier accusé en vertu des nouvelles modalités de la Loi sur les valeurs mobilières ; son cas aura servi de jurisprudence. Pour les annales judiciaires, la peine que devait purger le gestionnaire déchu se voulait la plus forte jamais prononcée au niveau pénal canadien pour un délit économique. Le droit de prononcer des peines consécutives a aussi été retenu, en pleine reconnaissance des nouveaux paramètres d’une loi que l’on voulait plus punitive.

Vue sous cet angle, la sentence — même réduite — retenue contre Vincent Lacroix s’est voulue dissuasive et est venue élever au Canada le crime économique au rang des offenses graves. Mais il est vrai qu’ailleurs, dans d’autres territoires, les criminels à cravate s’en tirent beaucoup moins bien.