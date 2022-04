Comment verdir Cook it, Goodfood et Hello Fresh

Souvent montrées du doigt pour la grande quantité d’emballage qu’elles génèrent, les entreprises qui livrent des boîtes de repas prêts à cuisiner tentent d’améliorer leur bilan environnemental. Selon des experts en réduction des déchets, il leur reste toutefois fort à faire pour qu’elles réduisent sérieusement leur empreinte écologique.

La montréalaise Cook it testera dès le 29 avril une nouvelle glacière réutilisable. Ses clients, tout comme ceux de Hello Fresh et Goodfood, reçoivent leurs aliments dans une boîte en carton doublée d’un isolant. À l’intérieur se trouve la quantité exacte d’ingrédients nécessaires pour réaliser au moins deux recettes, emballés dans des sacs en plastique ou en papier, accompagnés d’un bloc réfrigérant à usage unique.

Or, dans les prochaines semaines, jusqu’à 200 consommateurs basculeront vers une boîte noire en polypropylène expansé, qui ressemble à du styromousse comprimé.

« C’est super résistant. On a fait des tests en lançant les boîtes et on n’a pas réussi à en casser », s’enthousiasme la présidente de Cook it, Judith Fetzer. Le matériel a aussi été choisi pour ses propriétés isolantes et sa recyclabilité.

Les livreurs vont ramasser les glacières et des blocs réfrigérants réutilisables lors de la livraison suivante. Mme Fetzer estime que cette façon de faire pourrait non seulement être plus écologique, mais également plus économique pour l’entreprise que de produire continuellement de nouvelles boîtes en carton.

Il s’agit pour l’instant d’un projet pilote. Cook it espère déployer ces boîtes à grande échelle dès 2023, avec l’espoir qu’environ 25 % de la clientèle y adhère rapidement, surtout dans les centres urbains comme Montréal, Québec et Toronto. Les contenants endommagés ou en fin de vie doivent être renvoyés au fabricant, Polymos, situé à Terrasse-Vaudreuil, pour être recyclés.

Le contenu des boîtes, comportant beaucoup d’emballages, ne changera toutefois pas pour le moment. Avec l’avènement de la pandémie, Cook it a d’ailleurs laissé tomber un projet pilote démarré en 2018, dans lequel tous les ingrédients étaient emballés dans des contenants réutilisables.

« On avait tellement une grosse croissance que c’est devenu dur à gérer. L’intérieur d’un kit à cuisiner, c’est 40 ingrédients en moyenne. C’était difficile à élargir », explique Mme Fetzer, qui estime que son entreprise réduit le gaspillage alimentaire.

Pour sa part, Goodfood avait lancé une boîte réutilisable en 2019, mais l’a abandonnée puisque « la gestion de celle-ci n’était pas efficace du côté client ni à l’interne », a indiqué la compagnie par courriel. On dit miser plutôt sur la réduction de la quantité d’emballages, qui sont par ailleurs « fabriqués à partir de matériaux recyclés et sont entièrement recyclables ». Son nouveau service de livraison en 30 minutes permet d’utiliser uniquement des sacs en papier brun, assure-t-on.

Hello Fresh, de son côté, ne planifie pas l’introduction de boîtes réutilisables. L’entreprise a toutefois déclaré par courriel qu’elle travaille aussi à utiliser moins d’emballage et à ce que la majorité de celui-ci soit recyclable.

Encore beaucoup de déchets

L’introduction d’une boîte réutilisable reste une avancée « somme toute modeste » si on tient compte de la quantité d’emballages à usage unique qui resteront à l’intérieur, remarque Amélie Côté, analyste en réduction à la source chez Équiterre. « Est-ce qu’il y a des solutions envisagées pour éviter la mise en contenant de si petites quantités de produits ? demande-t-elle. On parle parfois d’une cuillère à thé d’épices ou 50 ml d’huile d’olive. »

Même si les emballages sont souvent recyclables en théorie, ce ne sera pas toujours le cas si ces derniers sont souillés ou si les clients ne sont pas bien informés de ce qui est recyclable dans leur municipalité, croit aussi Mme Côté.

Par ailleurs, le bénéfice environnemental de la glacière va aussi dépendre du nombre de fois où elle va être utilisée par rapport à l’impact de sa production et de la production de boîtes en carton. « Des sacs réutilisables, il faut les utiliser au moins 200 fois pour que ce soit équivalent à un sac jetable », rappelle Karel Ménard, le directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Ce dernier souligne que la livraison à domicile entraîne aussi généralement des émissions de gaz à effet de serre.

Mme Côté dit s’attendre à plusieurs annonces de marketing écologique dans la foulée du Jour de la Terre, le 22 avril. Elle encourage tout de même les entreprises et les citoyens à accélérer une transition vers l’usage de contenants réutilisables pour l’achat de nourriture, ce qui serait essentiel face à l’urgence environnementale.