L’inflation annuelle passe à 6,7 % en mars au Canada

À voir en vidéo

L’inflation annuelle a augmenté de 6,7 % le mois dernier au Canada, selon ce que rapporte Statistique Canada mercredi. Il s’agit de la hausse la plus marquée depuis celle de 6,9 % qui avait été observée en janvier 1991. En février, dernier, la croissance de l’inflation annuelle s’était élevée de 5,7 %. Statistique Canada a constaté que les pressions inflationnistes sont restées très répandues au pays le mois dernier, les prix ayant augmenté dans chacune des huit composantes principales. Les prix de l’essence ont augmenté de 11,8 % d’un mois à l’autre et de 39,8 % d’une année à l’autre. Les prix du mazout et autres combustibles ont augmenté de 19,9 % d’un mois à l’autre et de 61 % d’une année à l’autre. D’une année à l’autre, les acheteurs ont payé 8,7 % de plus pour les aliments achetés en magasin le mois dernier. C’était la hausse annuelle la plus marquée depuis mars 2009. Statistique Canada a constaté à cet effet une hausse de 8,5 % des prix des produits laitiers et des œufs. Les prix des céréales pour le petit-déjeuner et autres produits céréaliers, excluant les aliments pour bébés, ont progressé de 12,3 % d’une année à l’autre, soit le rythme de croissance des prix le plus rapide depuis juin 1990. D’autre part, les prix des véhicules automobiles ont augmenté de 7 % et les consommateurs ont payé 13,7 % plus cher pour meubler leur foyer en mars. L’augmentation d’une année à l’autre de l’Indice des prix à la consommation (IPC) a été plus élevée en mars qu’en février dans toutes les provinces. La hausse des prix a été la plus prononcée à l’Île-du-Prince-Édouard, de 8,9 %, au Nouveau-Brunswick et au Manitoba, de 7,4 %, et en Ontario, de 7 %. La hausse a été de 6,7 % au Québec.