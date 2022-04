Ottawa n’écarte pas d’avantager les véhicules électriques construits au pays

Le fédéral ne ferme pas la porte à la demande de l’entreprise Lion Électrique, qui souhaite qu’Ottawa change ses critères d’appels d’offres en matière d’achat de véhicules afin de prioriser les produits locaux et « spécialement conçus pour être électriques ».

Jeudi matin, le ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, a fait un arrêt à l’usine d’assemblage de Lion à Saint-Jérôme pour rencontrer le chef de l’exploitation du constructeur d’autobus et de camions électriques, Yannick Poulin, et discuter du plan climatique annoncé le 29 mars dernier.

Ottawa veut faire en sorte que 35 % de tous les véhicules moyens et lourds vendus d’ici 2030 soient des véhicules zéro émission, et le gouvernement prévoit investir près de 550 millions au cours des quatre prochaines années dans un programme d’incitatifs à l’achat de véhicules commerciaux zéro émission.

Pour l’entreprise de M. Poulin, le Plan de réduction des émissions pour 2030 du fédéral, « c’est du bonbon » et « c’est extrêmement avantageux ». « C’est sûr que c’est très, très positif, et on parle de plus d’emploi local », a indiqué l’homme d’affaires.

Réglementer les appels d’offres

Même si Lion Électrique se réjouit du nouveau plan climatique d’Ottawa, l’entreprise demande au gouvernement d’implanter une réglementation dans les appels d’offres ou les programmes d’aide financière pour obliger l’assemblage au Canada.

Le constructeur veut également que le gouvernement « favorise les véhicules spécialement conçus pour être électriques ».

Questionné sur la nature de la réponse, positive ou négative, qu’Ottawa donnera à l’appel de l’entreprise de Saint-Jérôme, le ministre Guilbeault a mentionné que son gouvernement étudiait la question. « Il y a présentement des travaux qui sont en cours avec la ministre Filomena Tassi, qui est la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, ainsi que plusieurs de mes collègues pour que le fédéral se dote effectivement d’une politique d’approvisionnement responsable à la fois d’un point de vue social et d’un point de vue environnemental. »

Certains pays ont adopté des critères favorisant l’assemblage local, comme le Buy American Act, aux États-Unis. Cette loi a d’ailleurs contraint l’entreprise Lion Électrique à assembler les véhicules commandés aux États-Unis dans son usine de l’Illinois, qui doit entrer en fonction cette année.