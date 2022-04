«Plusieurs couches» de plafonds de verre demeurent dans le monde du travail

Les femmes restent encore largement sous-représentées à la tête des entreprises canadiennes, selon un récent rapport du cabinet-conseil international McKinsey.

Les Canadiennes n’occupent en moyenne que 30 % des postes de haute direction. Et si leur ascension à la tête des milieux de travail reste encore longue, celle des personnes issues de la diversité l’est également.

« Même si le Canada se positionne mieux qu’ailleurs en matière de diversité et d’inclusion, la situation reste encore à améliorer. Or, on voit que la progression se fait très lentement », affirme d’emblée Sandrine Devillard, associée principale chez McKinsey Canada, qui a corédigé le rapport.



Des efforts ont été réalisés ces dernières années, avec l’imposition de mesures favorisant l’inclusion, « mais il ne faudrait pas s’endormir sur nos lauriers, car on est encore très loin de la parité », note-t-elle.

En fait, la parité existe surtout au premier échelon des entreprises, comprend-on à la lumière du rapport. En moyenne, les Canadiennes occupent 49 % des postes, contre 51 % pour les hommes. Mais à mesure que l’on grimpe dans la hiérarchie, la part de femmes s’amenuise… et la parité disparaît.

C’est dans la catégorie des vice-présidents principaux que l’on observe le plus grand écart : les hommes y détiennent 75 % des postes. Un cran plus haut, aux postes de haute direction, le bilan n’est pas plus rose : 70 % de ceux-ci sont attribués à des hommes, et 30 % à des femmes.

« C’est encore pire pour les femmes de couleur », qui ne représentent qu’à peine 6 % des postes de haute direction au Canada, ajoute Mme Devillard. « On sait depuis longtemps que quand il y a des intersectionnalités, c’est-à-dire quand on cumule les degrés de diversité, c’est très dur. Et là, les données montrent bien que la situation est alarmante. »

Moins souvent promues

Mais pourquoi les femmes et les personnes issues de la diversité ne se rendent-elles pas aux postes supérieurs ? Est-ce à cause d’un manque de personnel provenant de ces groupes ? Ça ne semble pas être le cas, si l’on se fie aux données sur le premier échelon. Et ce n’est pas non plus par manque d’ambition, défend Sandrine Devillard.

« En fait, il n’y a pas un plafond de verre. Il y en a plusieurs couches ! Et elles sont épaisses. On les retrouve à chaque échelon de gestion, explique Mme Devillard. À tous les échelons, on voit des disparités entre la promotion des hommes et la promotion des femmes. Par exemple, cette année, pour 100 hommes promus au premier niveau de management, 86 femmes sont promues. Cela fait en sorte que les femmes restent plus souvent coincées à chacune des étapes. »

L’une des explications, selon elle, tient au fait que le style de leadership « différent » des femmes est souvent perçu comme un « manque » d’ascendant. Une autre raison aussi évoquée est que les femmes peuvent appréhender d’accéder à des postes de direction, de peur d’être considérées différemment de leurs collègues masculins, explique Sandrine Devillard.



D’ailleurs, selon le rapport de McKinsey, chez les cadres, deux fois plus de femmes que d’hommes déclarent se faire davantage couper la parole que leurs collègues. Plus du tiers (36 %) des femmes cadres rapportent aussi avoir vu leur expertise remise en question, contre moins du quart (23 %) des hommes.

Le bien-être au travail

La pandémie a par ailleurs fragilisé le bien-être des employés en général, mais encore plus celui des femmes, témoigne le rapport de McKinsey. En moyenne, plus de 40 % des Canadiennes se sont senties constamment épuisées, c’est-à-dire en « burn-out », contre 33 % de leurs collègues masculins.

Mais si la pandémie a pesé plus lourd sur les épaules des femmes, elles sont dans le même temps parvenues à démontrer plus d’empathie à l’égard de leurs équipes que les hommes ne l’ont fait. Par exemple, les femmes cadres ont davantage offert du soutien émotionnel à leurs employés et se sont plus souvent enquises de leur bien-être dans la dernière année.



C’est un des effets positifs d’avoir des femmes à des postes de gestion, illustre Sandrine Devillard, particulièrement dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre où les organisations s’arrachent les talents et tentent de leur offrir le meilleur milieu de travail possible.

Méthodologie Les données récoltées par le cabinet-conseil McKinsey ont été recueillies en 2021 auprès de 51 entreprises canadiennes, dont le quart avaient leur siège social au Québec.