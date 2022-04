Un premier cercle économique régional des Premières Nations s’organise

Les milieux d’affaires québécois souhaitent de plus en plus établir de bonnes relations avec les Autochtones, constate le chef des Pekuakamiulnuatsh, Gilbert Dominique. Pour profiter de cette conjoncture favorable, sa communauté de Mashteuiatsh, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, a annoncé mardi la tenue d’un premier cercle économique régional des Premières Nations, les 15 et 16 juin prochains.

Plus de 250 élus et entrepreneurs, tant autochtones qu’allochtones, sont ainsi invités à tisser des partenariats.

L’événement fait suite au Grand Cercle économique des Peuples autochtones et du Québec, qui a eu lieu en novembre dernier dans la métropole. « À Montréal, plusieurs entreprises se sont engagées à poursuivre le dialogue lors du cercle régional et à faire atterrir des projets plus concrets. C’est notamment le cas d’une grande entreprise dans notre région, Rio Tinto », indique M. Dominique.

Selon lui, il y a des avantages à créer des entreprises en partenariat avec des conseils de bande — et à en établir directement dans les communautés autochtones ou, du moins, à proximité. C’est particulièrement prometteur dans le domaine de l’exploitation des ressources naturelles, comme la forêt, l’énergie et les mines, croit-il. « Avec nos droits de bénéficier des retombées des ressources naturelles, avec le bassin de jeunes et de main-d’œuvre qu’on a, qui demandent juste à être formés et à avoir ensuite accès à un emploi, on a des atouts intéressants pour nous avancer dans des aventures économiques », affirme le chef innu.

Une économie fragilisée

M. Dominique tient particulièrement à ce que le développement de la filière forestière se fasse aux côtés de sa communauté, qui a trop longtemps été ignorée. « Comme plusieurs Premières Nations, on voit notre territoire affecté par la coupe de bois sans avoir des retombées justes et équitables », explique le dirigeant.

« On essaie, notamment avec Produits forestiers Résolu, d’établir un cadre de référence qui va nous permettre de développer des expertises et d’offrir des services aux forestières », précise-t-il. Il souhaite aussi qu’Hydro-Québec valorise la participation des Premières Nations dans les appels d’offres liés aux projets éoliens.

L’économie de sa communauté a été fragilisée par la pandémie, indique le chef Dominique. L’effet a été plus dévastateur dans les petits milieux que dans les grandes municipalités, dit-il. « Certaines entreprises ont de la difficulté à offrir le même niveau de services, ayant perdu des ressources stratégiques. Certaines ont perdu des contrats, parce que d’autres entreprises ont dû fermer. »

M. Dominique croit que d’autres communautés emboîteront le pas et organiseront bientôt leurs propres cercles économiques régionaux. Le chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador, Ghislain Picard, a d’ailleurs vanté l’initiative de Mashteuiatsh, tout comme la ministre fédérale des Services aux Autochtones, Patricia Hajdu, et le ministre québécois responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière.