Le Château fait son retour dans des magasins de briques et de mortier

Le détaillant canadien Le Château fait en quelque sorte son retour dans des magasins de briques et de mortier.

La marque de vêtements affirme que sa dernière collection est maintenant disponible en ligne et qu’elle sera vendue dans 37 magasins Suzy Shier à travers le pays plus tard en avril. Le détaillant affirme que les nouveaux magasins conceptuels proposeront des vêtements des deux marques, Suzy proposant des vêtements plus décontractés, pour le travail et la fin de semaine, tandis que Le Château se concentre sur les vêtements de soirée, soit les robes, les chaussures et les accessoires.

Le Château a demandé la protection contre ses créanciers en 2020, rejoignant les rangs de dizaines de grands détaillants qui ont cédé sous le poids des restrictions liées à la pandémie. Suzy’s, l’entreprise à l’origine de la marque de vêtements pour femmes Suzy Shier, est intervenue pour racheter la propriété intellectuelle de Le Château.

L’ancien dirigeant de Le Château, Franco Rocchi, aujourd’hui directeur du marketing du groupe Suzy/Le Château, a souligné que la marque était née dans de tels magasins. « Nous ne pourrions être plus heureux de joindre à nouveau la communauté des détaillants dans les centres [commerciaux] », a-t-il affirmé dans un communiqué.