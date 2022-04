Géoméga souhaite donner une nouvelle vie à des aimants convoités

L’efficacité des moteurs de voitures électriques ne repose pas uniquement sur les batteries au lithium, mais également sur des aimants permanents constitués de terres rares, dont la production est largement dominée par la Chine. Une entreprise de la Rive-Sud dans la région de Montréal entame cette année de nouvelles étapes afin de développer cette filière au Québec.

Ces aimants se trouvent dans les turbines d’éoliennes, les téléphones cellulaires et les disques durs d’ordinateurs, en plus des moteurs de véhicules électriques. Ils sont composés non seulement de fer, mais aussi de néodyme, praséodyme, dysprosium et terbium, qui font partie du groupe des terres rares. Au Québec, ces minéraux sont généralement perdus lorsque les appareils prennent le chemin de la ferraille, souligne le président-directeur général de Géoméga, Kiril Mugerman.

« Il y a des compagnies qui collectent des aimants en Amérique du Nord, mais comme il n’y a pas d’endroits pour les traiter ailleurs, c’est envoyé en Asie, surtout en Chine, où il y a des traitements avec l’acide chlorhydrique », explique M. Mugerman.

Son entreprise compte bien donner une nouvelle vie à ces aimants ici même au Québec, d’ici un an. Elle en a d’ailleurs déjà stocké plusieurs tonnes afin de faire rouler sa future usine de recyclage de Saint-Bruno-de-Montarville, qui doit recevoir son équipement dans les prochains mois. Cette usine de 930 m2 (10 000 pi2), qui a pris presque deux ans de retard, est financée à plus de 50 % par un prêt du gouvernement du Québec.

Pour atteindre son objectif, Géoméga n’a pas pu faire un copier-coller de ce qui se fait en Chine. « Ça coûterait très cher, et on serait pris avec des résidus [issus du traitement], qu’on devrait stocker dans des parcs. D’un point de vue économique et environnemental, ça ne passerait pas le test », explique M. Mugerman.

Donc, depuis 2018, l’équipe de Géoméga planche sur l’élaboration et la mise à l’épreuve d’un procédé de traitement chimique et de filtration, qui permet la réutilisation des réactifs liquides dans le processus. Le fer est aussi capté sous une forme qui permet sa réutilisation. Les aimants sont broyés et envoyés dans une succession de machines d’où ils émergent sous forme d’une poudre de terres rares, qui peut être revendue à des fabricants, à sa valeur marchande. « Les terres rares sortent de là comme si elles sortaient d’une mine », précise M. Mugerman.

Comme il n’y a pas de production d’aimants de terres rares au Canada et qu’elle commence à peine aux États-Unis, le produit de Géoméga sera nécessairement vendu à l’étranger, surtout en Europe dans un premier temps. En traitant 1,5 tonne de minéraux par jour, M. Mugerman calcule que les ventes de l’entreprise pourraient atteindre 30 millions de dollars la première année, étant donné que le prix des terres rares a grimpé depuis deux ans.

Recyclage de bauxite

Géoméga sera aussi occupée dans les prochains mois par un projet pilote de recyclage d’une autre matière — les résidus de bauxite — issue des alumineries. Le projet est notamment financé par Rio Tinto, le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral. L’objectif est de récupérer les résidus créés par l’extraction de l’alumine, qui sont un mélange de minéraux comme le fer, le titane et la silice, afin qu’ils puissent être réutilisés plutôt que stockés par l’industrie.

« Il y a beaucoup d’éléments en commun entre nos technologies pour le recyclage des terres rares et pour celui des résidus de bauxite, souligne M. Mugerman. On est capable de réutiliser quelques équipements entre les deux projets pilotes. »

Dans les sept dernières années, les procédés hydrométallurgiques ont évolué. Il est temps de démontrer qu’on peut diminuer l’empreinte environnementale pour Montviel et baisser les coûts d’exploitation.

Les ambitions de Géoméga ne s’arrêtent pas là. La compagnie vient de relancer son projet de mine de terres rares au site Montviel, en Abitibi-Témiscamingue, notamment grâce à une subvention de 400 000 $ du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec. Pour l’instant, il n’y a aucune mine de terres rares au Québec, et la seule du Canada a vu le jour l’été dernier dans les Territoires du Nord-Ouest.

Selon Marc Amyot, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en écotoxicologie et changements globaux, les problèmes environnementaux vécus dans ce domaine par la Chine, responsable en 2021 de 60 % de la production mondiale, ont créé des réticences dans plusieurs autres pays. « Mais la pression géopolitique fait en sorte qu’il faut le faire. On a intérêt à ouvrir des mines au Québec et au Canada pour les terres rares », juge M. Amyot.

« Dans les sept dernières années, les procédés hydrométallurgiques ont évolué. Il est temps de démontrer qu’on peut diminuer l’empreinte environnementale pour Montviel et baisser les coûts d’exploitation », indique pour sa part M. Mugerman.

Les terres rares font d’ailleurs partie du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025.

« Le recyclage des terres rares depuis les électroaimants va sans doute arriver plus vite que celui des batteries au lithium, car cela fait longtemps que l’on en produit et qu’on les utilise, rapporte pour sa part Michel Jébrak, professeur au département des sciences de la Terre et de l’atmosphère de l’UQAM. Il y a donc du matériel à recycler à court terme. Toute technologie de récupération des aimants puis d’extraction des terres rares est donc de première importance. »