La Caisse de dépôt réduit rapidement son intensité carbone

La Caisse de dépôt a réduit de 11 % l’intensité carbone de son portefeuille l’an dernier et apparaît déjà bien partie pour atteindre l’un des nouveaux objectifs qu’elle s’était fixés pas plus tard que l’automne dernier.

Ayant dépassé plus de cinq ans à l’avance la première cible qu’elle s’était donnée en la matière quelques années plus tôt, la Caisse de dépôt et placement du Québec s’est engagée au mois de septembre dernier à réduire, d’ici 2030, l’empreinte carbone de l’ensemble de ses placements de 60 % par rapport à leur niveau de 2017. À la fin de 2021, elle en était déjà à une baisse totale de 49 %, apprend-on dans le Rapport d’investissement durable 2021 qui doit être dévoilé mardi et dont Le Devoir a obtenu des extraits. L’intensité carbone de la Caisse est ainsi passée, en une seule année, de 49 à 41 tonnes de CO 2 par million investi, alors qu’elle était de 79 en 2017 et qu’elle doit être de 32 d’ici la fin de la décennie et en voie de la neutralité carbone pour 2050.

Cette « baisse exceptionnelle » en une seule année tient à plusieurs facteurs, a expliqué en entrevue au Devoir Bertrand Millot, vice-président et chef de l’investissement durable à la Caisse. Elle vient de l’augmentation de la valeur totale de ses investissements sobres en carbone de 36 milliards à 39 milliards sur quelque 390 milliards d’actifs nets. La nouvelle cible qu’on s’est donnée en septembre est d’arriver à 54 milliards d’ici 2025. Ce n’est pas facile, souligne Bertrand Millot, parce que la demande de véritables placements verts est forte et leur prix est élevé. On s’affaire également à privilégier les meilleures entreprises qui se montrent « sérieuses dans leur engagement climatique » et à se défaire des autres.

L’an dernier, les quatre cinquièmes du portefeuille de la Caisse étaient ainsi composés d’actifs sobres en carbone (6 %), d’actifs en électricité renouvelable (4 %) ou en placements dans des secteurs à faible intensité (69 %), comme la finance, la santé et les biens de consommation. À l’autre extrême, le secteur de l’électricité non renouvelable (3 %), les matériaux (2 %) et l’énergie (3 %) comptait pour à peine 8 % de la valeur de son portefeuille, mais plus de 70 % de son empreinte carbone.

« On est l’un des investisseurs sur la planète les plus ambitieux en la matière, mais on reste prudent. Il s’agit de penser à long terme en tenant compte de la transition énergétique et des rendements. Il se peut, parfois, qu’on prenne des décisions qui n’ont pas d’impact immédiat, mais qui nous permettront d’être bien positionnés pour la suite. »

L’Ukraine et la sortie du pétrole

La Caisse s’est aussi engagée, l’automne dernier, à être complètement sortie de la production pétrolière d’ici la fin de cette année. Ses placements dans le secteur étaient alors d’environ 4 milliards. Faisant suite à une première sortie du charbon, la promesse ne s’étendait pas au gaz naturel ni au transport du pétrole par oléoduc qui comptait, à lui seul, pour environ 8 milliards de placements.

Au sujet de la vente des actifs pétroliers, « le processus est bien avancé », a assuré Bertrand Millot, sans donner plus de détail. Le drame de l’invasion de l’Ukraine par la Russie pourrait même jouer en faveur de l’opération, a-t-il admis. « Le pétrole a augmenté fortement à cause de l’enjeu russo-ukrainien. Le jour où cela se calmera, il pourrait redescendre aussi rapidement. Est-ce qu’on a envie d’attendre jusque-là ? Je ne suis pas sûr. »