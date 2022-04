L’Europe a du mal à s’imaginer sans carburants russes

L’Europe pourrait probablement se passer rapidement de ses importations d’énergie russe. Mais cela s’accompagnerait d’un coût économique inégalement réparti et dont l’ampleur prête à débat.

Le sentiment de colère et d’horreur face à l’invasion russe de l’Ukraine a monté d’un cran ces derniers jours avec la découverte des exactions dont auraient été victimes les habitants des territoires occupés. Plusieurs gouvernements se sont sentis pressés d’en faire plus pour sanctionner l’agresseur, en frappant entre autres encore plus durement son économie, à défaut de prendre directement part au conflit sur le terrain. Le fait qu’on achète encore le pétrole et le gaz russes passe de plus en plus mal, notamment. D’autant plus que la crise ukrainienne a eu pour effet de gonfler les prix sur les marchés mondiaux, au point que la Russie devrait voir ses recettes en la matière augmenter cette année de plus du tiers, à 321 milliards de dollars américains, ont estimé les experts de Bloomberg Economics la semaine dernière. Or, le gouvernement de Vladimir Poutine tire 40 % de ses revenus budgétaires de cette source.

L’Europe est particulièrement sur la sellette. Pas seulement parce que le drame ukrainien se déroule dans sa cour arrière, mais aussi parce que, encore récemment, elle achetait environ 50 % des exportations russes de charbon, 60 % de celles de pétrole et 75 % de celles de gaz naturel, selon le Financial Times et l’Agence internationale de l’énergie.

Cette relation d’affaires avec la Russie n’est toutefois pas la même pour tous. Alors que, globalement, la Russie compte pour environ 40 % des importations de gaz de l’Union européenne, 30 % de celles de pétrole et 46 % de celles de charbon, elle représente 46 % des importations de gaz en Italie, 64 % en Autriche et 94 % en Finlande, contre seulement 24 % en France, 11 % aux Pays-Bas et rien du tout en Irlande.

Le malaise allemand

La plus grande économie du continent européen, l’Allemagne, est aussi devenue l’une des plus dépendantes de l’énergie russe depuis qu’elle a pris le parti, dans sa transition vers les énergies renouvelables, d’abandonner simultanément le charbon et le nucléaire, et de se remettre lourdement en attendant sur le gaz russe. Avant la crise, la Russie comptait ainsi pour 55 % de son approvisionnement en gaz, 34 % de son pétrole et 26 % de son charbon, pour un peu moins du tiers de sa consommation d’énergie totale, rappelait, il y a deux semaines, un groupe d’économistes allemands sur le site du centre de recherche européen CEPR.

Cela a fait dire au chancelier allemand, Olaf Scholz, qu’un embargo immédiat sur les importations énergétiques russes « plongerait le pays et l’Europe tout entière en récession […], entraînant la perte de centaines de milliers d’emplois ». Faisant ainsi sienne la position des grandes industries allemandes, il a fait valoir qu’on s’activait pour trouver de nouvelles sources d’approvisionnement, notamment de gaz naturel, auprès d’autres pays producteurs comme les États-Unis, le Qatar et les Émirats arabes unis, mais qu’il faudra du temps pour développer de nouvelles capacités de production, de transformation et de transport capables de remplacer les pipelines qui venaient de l’Est.

Déjà, la part de la Russie dans les importations énergétiques allemandes a reculé de 35 % à 25 % dans le pétrole, de 55 % à 40 % dans le gaz et de 50 % à 25 % dans le charbon, a rapporté la semaine dernière son ministre de l’Économie, Robert Habeck. L’Allemagne promet maintenant d’être capable de se passer complètement du charbon de la Russie à la fin de l’été, de son pétrole à la fin de l’année et de son gaz d’ici 2024.

Ces arguments ne convainquent qu’à moitié, même la population allemande, où l’on trouve désormais une majorité (55 %) favorable à un embargo immédiat sur les importations énergétiques russes, contre 39 % d’opposants concentrés dans l’ancienne Allemagne de l’Est, selon le dernier baromètre ZDF cité cette semaine par Les Échos.

Impact « gérable »

Les économistes qui se sont risqués à faire des estimations arrivent à des conclusions à la fois moins tranchées et souvent moins catastrophistes que les dirigeants allemands. Pour nos experts du CEPR, par exemple, le choc pour l’économie allemande serait « substantiel, mais gérable », avec un recul du produit intérieur brut de 0,5 %, à 3 %, soit, dans le pire des cas, un impact important, mais inférieur à celui de la pandémie de la COVID-19 (-4,5 %).

Leurs confrères français du Conseil d’analyse économique arrivent à un constat similaire pour l’Allemagne (-0,3 %, à -3 %), plus sévère encore pour les pays plus dépendants de l’énergie russe, comme la Lituanie (-5 %), la Bulgarie (-3 %) et la République tchèque (-1 %), mais beaucoup plus léger pour les autres, avec un recul moyen d’à peine 0,2 % à 0,3 % dans l’Union européenne, ou 100 euros par adulte. « L’impact relativement faible d’un embargo s’explique par le fait que même à court terme, les entreprises et l’économie dans son ensemble peuvent substituer des sources d’énergie à d’autres [et que] cette substitution, même très partielle, permet d’atténuer très significativement l’impact du choc », explique-t-il.

Si les Européens veulent se donner un peu plus de temps, ils pourraient commencer par payer leurs importations de gaz russe dans un compte séquestre auquel Moscou n’aurait accès qu’à condition de respecter certaines exigences en matière, par exemple, de protection de la population ukrainienne, a expliqué le mois dernier le vice-ministre ukrainien de l’Énergie en entrevue dans Le Monde. La Russie ne manquera pas de menacer de fermer les vannes de ses pipelines, a-t-il dit, mais elle préférera quand même être payée plus tard que de rester prise avec son gaz.

Mais l’Europe n’en est pas encore rendue là. Jeudi soir, l’Union européenne a décidé à l’unanimité d’imposer un embargo sur le charbon russe. Impensable il y a 15 jours à peine, le geste reste toutefois largement « symbolique », a fait remarquer le lendemain une experte dans Le Monde, les importations européennes de charbon russe s’élevant à 15 millions d’euros par jour, contre 850 millions pour le gaz et le pétrole russes. Et la mesure ne prendra pleinement effet qu’à la mi-août, à la demande de l’Allemagne.