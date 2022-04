Taux de chômage de 5,3 % au Canada en mars et de 4,1 % au Québec, un creux historique

Statistique Canada rapporte que le taux de chômage a diminué de 0,2 en mars au Canada, à 5,3 %, le plus faible niveau enregistré depuis que des données comparables ont commencé à être diffusées en 1976.

Le recul du taux de chômage global a été en grande partie attribuable à la baisse de 2,1 du taux des jeunes hommes, qui s’est établi à un creux de 10,2 %.

L’agence fédérale ajoute qu’au Québec, le taux de chômage a été de 4,1 % le mois dernier, en baisse de 0,4 par rapport à celui de février. Le taux du mois dernier au Québec a été le plus bas jamais enregistré par la province.

Au Nouveau-Brunswick, le taux a reculé de 7,9 % à 7,7 % de février à mars, alors qu’il s’est légèrement replié de 6,6 % à 6,5 % en Nouvelle-Écosse et de 9 % à 8,1 % à l’Île-du-Prince-Édouard.

Dans l’ensemble du pays, l’emploi a augmenté de 0,4 % en mars, principalement en raison de l’augmentation de 0,6 % enregistrée dans le travail à temps plein.

L’emploi a progressé tant dans le secteur des biens que dans le secteur des services. Statistique Canada a constaté que les hausses se sont concentrées en Ontario et au Québec, avec des croissances de 35 000 et de 27 000, respectivement.

Le salaire horaire moyen a augmenté le mois dernier de 3,4 % au Canada par rapport à 12 mois plus tôt. À l’échelle des provinces, la croissance a été la plus marquée en mars à l’Île-du-Prince-Édouard, de 8,4 %, au Nouveau-Brunswick, de 7,6 % et au Québec, de 5,5 %.