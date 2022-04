Le budget d’après-COVID «responsable» face à l’incertitude

Au coût d’une poignée de mesures entendues avec le NPD, le gouvernement Trudeau a les coudées franches pour inclure dans son premier budget de l’après-pandémie, déposé jeudi, certaines de ses récentes promesses électorales, comme de l’aide pour se loger et accéder à la propriété.

La ministre des Finances et vice-première ministre du Canada, Chrystia Freeland, qui signe son second budget, insiste sur le fait qu’elle l’a rédigé en faisant preuve de grande prudence dans un contexte de grande incertitude économique mondiale. « Maintenant que la crise économique de la COVID est passée, c’est le temps d’une approche responsable », a-t-elle affirmé jeudi.

Terminés, les programmes d’aide pandémique restants. Le gouvernement fédéral n’aura plus à dépenser les quelque 60 milliards qu’a coûtés cette année la « police d’assurance » pour les confinements, qui prend fin le 7 mai. La situation économique meilleure que prévue confère en plus une marge de manœuvre de 14 milliards de dollars supplémentaires cette année. Cela réduit les déficits attendus sans toutefois faire atteindre l’équilibre budgétaire au Canada dans les années à venir.

Grâce à son entente conclue il y a deux semaines avec le Nouveau Parti démocratique (NPD), le gouvernement Trudeau s’est assuré de rester à la tête du gouvernement du Canada jusqu’en 2025, même s’il a été élu en septembre qu’avec un mandat minoritaire.

« Nous allons faire beaucoup plus de choses dans les prochains trois budgets », a promis la ministre Freeland, au sujet de promesses électorales absentes du document présenté jeudi, notamment en matière de santé. Les dépenses militaires du Canada, bien qu’augmentées de six milliards sur cinq ans, ne sont pas suffisantes pour atteindre l’objectif de 2 % du PIB fixé par l’OTAN. À terme, ce seuil oscillera plutôt dans les 1,5 %.

Le budget 2022 ne satisfait pas du tout les autres partis d’opposition. Le Parti conservateur du Canada l’a qualifié de « premier budget NPD de l’histoire » : trop dépensier et « irresponsable ». L’opposition officielle considère que les finances publiques ne sont toujours pas sous contrôle, qu’il instaure trop de nouvelles taxes et qu’il ne répond pas adéquatement à la crise du logement. « Ce que nous verrons, ce sera la hausse des prix », se désole la cheffe par intérim, Candice Bergen.

« C’est une gifle au Québec », scande pour sa part le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, qui accuse le gouvernement fédéral de s’ingérer dans les compétences provinciales. Il trouve toutefois le nouveau budget bien mince par rapport à celui présenté avant la campagne électorale. « S’il n’avait pas le déficit […] il aurait l’air d’un budget conservateur. » Le Bloc aurait voulu y voir une augmentation des transferts en santé aux provinces, une augmentation de la pension de sécurité de la vieillesse pour les aînés dès 65 ans, notamment. Il votera contre.

Budget rouge-orange

Tel que convenu avec ce quatrième parti aux Communes, le gouvernement libéral met dès cette année de l’argent pour un programme dentaire destiné dans un premier temps aux enfants de familles dont le revenu annuel est inférieur à 90 000 $. Le gouvernement doit toujours annoncer par quel mécanisme ces familles pourront avoir droit au programme, chiffré à 5,3 milliards sur cinq ans.

Une partie de ce financement pourra être tirée par la hausse d’impôt pour les banques et les banques et les compagnies d’assurances, d’un point et demi de pourcentage, une autre mesure négociée avec le NPD. Ces institutions financières devront aussi payer une partie de la facture de la relance post-pandémie, par un impôt ponctuel de 15 % de leur revenu supérieur au milliard de dollars. Or, le gouvernement ne prévoit que de récupérer 6 milliards en 4 ans avec ces mesures, moins que les 10,5 milliards promis lors de la campagne électorale.

« Il y a des entreprises qui ont fait des profits astronomiques pendant la pandémie. Ce qu’on va chercher, ce ne sont pas des sommes colossales. Ça reste assez modeste par rapport à ce qui a été amassé pendant la pandémie », commente Guillaume Hébert, chercheur à l’Institut de recherche d’information socio-économique (IRIS).

Plein de nouveaux logements, plus vite

Le gouvernement Trudeau profite de cette relative stabilité au pouvoir pour mettre en œuvre l’une de ses principales promesses électorales, soit la création d’un Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP), qui pourrait être ouvert dès 2023. Cela doit permettre aux Canadiens de moins de 40 ans d’économiser de l’impôt pour l’achat d’une première propriété, au coût de 725 millions sur 5 ans.

Le gouvernement promet de doubler la construction résidentielle au pays, en conférant 4 milliards de dollars à la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) pour créer quelque 100 000 logements partout au pays. Ottawa interdit aussi l’achat de logements par des investisseurs étrangers.

Pour remplir sa promesse de devenir carboneutre en 2050 tout en maintenant une croissance économique, le gouvernement canadien met le paquet pour attirer l’investissement privé. Le fédéral estime qu’il aura besoin d’investissements de 125 à 140 milliards chaque année pour bâtir cette économie carboneutre. Il lance deux fonds indépendants du gouvernement ayant pour but de faire « partager les risques » entre le public et le privé.

Un fonds de croissance du Canada recevra 15 milliards de dollars, avec pour mission d’aller chercher au moins le triple de cet investissement privé sur cinq ans, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et favoriser la croissance non seulement des industries à faibles émissions de carbone. Une Agence canadienne d’innovation et d’investissement sera créée, avec un budget d’un milliard sur cinq ans, pour le financement de la recherche de nouvelles technologies.

Plus de captation du carbone

La ministre Freeland entend bonifier le crédit d’impôt remboursable pour les controversées technologies de captage et de séquestration du dioxyde de carbone (CO2) « issues de la combustion de carburants, de procédés industriels ou directement dans l’air pour ensuite stocker le CO2, généralement profondément sous terre, ou l’utiliser dans d’autres procédés industriels comme la minéralisation permanente dans le béton ». Celui-ci entraînera des dépenses additionnelles de 2,6 milliards sur cinq ans, puis de 1,5 milliard par année, jusqu’en 2030.

3,8 milliards de dollars sont aussi prévus sur huit ans pour une première stratégie sur les minéraux critiques du Canada. Entre autres, l’enveloppe budgétaire comprend un financement de 1,5 milliard de pour des investissements en infrastructure « qui appuieront le développement des chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques ».

Plus de 10 milliards de dollars supplémentaires seront consacrés à « avancer sur le chemin de la réconciliation » avec les peuples autochtones. Cela inclut 133 millions de dollars dès cette année pour permettre aux communautés « à localiser et à commémorer les lieux de sépulture dans les anciens pensionnats », notamment. Une première enveloppe similaire de 27 millions promise lors du budget de 2019 était mystérieusement disparue des radars avant de réapparaître deux ans plus tard, aux lendemains de la découverte de tombes non marquées à Kamloops, en Colombie-Britannique.

Avec Marc Bélair-Cirino