La livraison de colis s’électrifie au Québec

De nouvelles fourgonnettes de livraison facilitent la vie des entreprises qui souhaitent acheminer des colis aux consommateurs québécois de façon plus verte.

Cette semaine, deux véhicules électriques neufs ont fait leur apparition dans le stationnement de Courant Plus, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Il s’agit de fourgonnettes Ford E-Transit, et elles se remplissent déjà de paquets prêts à être livrés aux Montréalais.

« On est parmi les premiers à les avoir. Ils ont un carnet de commandes énorme et de l’embouteillage sur la chaîne de production », indique le cofondateur de l’entreprise de transport, Clément Sabourin, ajoutant que « c’est la guerre » pour obtenir ces modèles en ce moment.

Courant Plus se présente comme la solution verte pour le transport de marchandises à Montréal. L’entreprise avait déjà une flotte entièrement électrique, composée de camions, de voitures et de vélo-cargos. Mais pour les fourgonnettes, ces véhicules emblématiques de l’industrie de la livraison à domicile, c’était plus compliqué : Courant Plus avait dû acheter une Econoline à essence et y installer un moteur électrique. « C’est un peu du bricolage à la main. Sauf que ça ne fonctionne pas très bien, il y a des pannes. Celle-là, la E-Transit, elle est ultra-fiable », affirme M. Sabourin.

Ces fourgonnettes véritablement électriques vont permettre à l’entreprise de 22 employés, qui compte des clients comme Décathlon, BonLook et Mate Libre, de gagner en efficacité et de transporter de plus grands colis. « Chacune va remplacer deux voitures électriques », précise M. Sabourin. Elles permettront aussi à Courant Plus — dont le nombre de livraisons s’est multiplié par cinq en 2021, selon les estimations de son cofondateur — de continuer de grandir.

Une autre entreprise québécoise vient aussi de recevoir 10 Ford E-Transit. Un arrivage qui coïncide avec le changement de nom et d’image de marque de Xpedigo, qui s’appellera dorénavant Obibox.

« Ça fait longtemps qu’on parle de prendre un virage plus vert pour les livraisons dans les centres de densité. Le type de modèle dont on avait besoin, dans un modèle électrique, n’était pas encore au rendez-vous. Mais dernièrement, on y a eu accès, enfin », explique le cofondateur d’Obibox, Jordan Arshinoff, qui espère bientôt mettre la main sur cinq autres véhicules.



Dès la semaine prochaine, on devrait donc voir les fourgonnettes « zéro carbone » blanches, violettes et orange d’Obibox dans les rues de Québec et, éventuellement, de Montréal et d’Ottawa. L’entreprise peut avoir jusqu’à une centaine de véhicules en circulation par jour grâce à ses partenaires livreurs, et M. Arshinoff aspire à ce que sa flotte soit électrique à 100 % d’ici 2030.

Une nouvelle ère

Les constructeurs automobiles de la planète mettent maintenant en marché des fourgonnettes électriques, et les grandes compagnies de livraisons ont aussi entamé ce virage.

FedEx, par exemple, a reçu en décembre dernier aux États-Unis ses premiers véhicules BrightDrop de General Motors, sur une commande de 500. De son côté, Amazon aspire à faire rouler des milliers de fourgonnettes électriques sur les routes nord-américaines en 2022 grâce à un partenariat avec le constructeur américain Rivian, notamment, et d’en avoir 100 000 d’ici 2030.

Pour sa part, la montréalaise Intelcom, qui livre chaque jour plus de 400 000 colis à travers le Canada, n’en est qu’à l’étape des « discussions avec des partenaires potentiels, dont certains fabricants ». « Différents scénarios sont à l’étude et aucun choix final n’a encore été fait quant au modèle que nous recommanderons à nos partenaires indépendants de livraison, mais nous sommes proactifs et souhaitons agir rapidement dans ce dossier », a fait savoir par courriel l’équipe média de l’entreprise.

Des bénéfices économiques

Certes, le coût d’achat de véhicules électriques de livraison est plus élevé que celui de leurs concurrents à combustion interne : une E-Transit coûte presque 20 000 $ de plus qu’une fourgonnette à essence comparable, précise Clément Sabourin, de Courant Plus. Le programme Écocamionnage du ministère des Transports du Québec a toutefois permis à son entreprise d’obtenir une subvention à l’achat de 10 000 $.

Tant chez Courant Plus et que chez Obibox, on estime toutefois que ce coût supplémentaire s’amortit très vite, car les économies sur le carburant et l’entretien sont appréciables.

Le vice-président de 7Gen, Frédéric Bel, souhaite pour sa part encourager davantage d’entreprises à emboîter le pas. Son entreprise offre notamment des conseils et des solutions de financement pour l’électrification du transport de marchandises à toutes les échelles. Dans le cas de Courant Plus, par exemple, elle a acheté les fourgonnettes E-Transit et établi un contrat de location.

« On a besoin d’aider les transporteurs à faire cette transition. Ils ont du mal à le faire tout seul », juge M. Bel, qui compte notamment IKEA parmi ses clients.

De son côté, Clément Sabourin estime que les gouvernements devraient davantage inciter les entreprises à verdir leurs déplacements, notamment par des mesures fiscales. Car le nombre de véhicules commerciaux qui sillonnent nos villes de porte en porte ne risque pas de diminuer de sitôt, et les technologies vertes sont de plus en plus disponibles.

Photo: Obibox