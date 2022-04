La région de Granby dans la mire de Costco

Costco convoite les terrains d’une cabane à sucre à Saint-Alphonse-de-Granby pour bâtir un nouveau magasin-entrepôt dans une région, celle de la Haute-Yamaska, qui n’est pas desservie par ce géant américain. Un projet qui s’inscrit dans le désir de la multinationale d’augmenter sa présence dans la province.

L’automobiliste qui roule sur l’autoroute 10 peut apercevoir, au croisement de la route 139, la grande salle de réception aux toits orange de La Grillade, une cabane à sucre établie à Saint-Alphonse-de-Granby depuis la fin des années 1970.

C’est ce site que convoite l’entreprise pour construire un nouvel établissement. La multinationale a entamé des démarches auprès des autorités municipales de la région pour obtenir les orientations nécessaires pouvant mener à la construction d’un éventuel Costco dans ce village de 3000 âmes, peut-on lire dans le registre des lobbyistes.

Si le projet va de l’avant, le promoteur immobilier Montoni, qui a déjà construit le centre de lunetterie Costco à Boisbriand, pourrait chapeauter les travaux. L’entreprise de Laval a elle aussi entamé des démarches similaires auprès de la municipalité et de la MRC de la Haute-Yamaska.

À l’instar de Costco, elle veut obtenir un permis de construire et recevoir les autorisations pour prolonger le réseau d’égouts et d’aqueducs jusqu’au site qui pourrait accueillir une grande surface.

Des représentants du courtier immobilier Intercom, qui représente Costco et Montoni, confirment les démarches, mais disent être pour l’instant « en mode exploratoire ».

Aucune transaction n’a encore été conclue, mais un représentant de l’enseigne a approché La Grillade dans les dernières semaines. « Si l’offre est bonne, je ne suis pas fermé à vendre, mais il y a d’autres gens qui sont intéressés », dit Pierre Gingras, propriétaire de l’établissement. L’emplacement du site, situé à un jet de pierre de l’autoroute 10, suscite des intérêts, d’autant plus qu’il n’est pas en zone agricole.

La cabane à sucre, qui comptait environ 3500 érables entaillés au cours des années 1980 et 1990, a été au fil des ans enclavée par des commerces et un parc industriel. Si bien qu’elle a arrêté de faire couler des érables. « Maintenant, la vocation “cabane à sucre”, ça représente huit fins de semaine par année », résume M. Gingras. Le reste de l’année, l’immeuble sert de salle de réception et de spectacle.

Croissance au Canada

Chaque année, Costco continue d’étendre ses activités au Canada. On dénombre maintenant 105 établissements au pays, dont 22 au Québec, comparativement à 60 et 14 respectivement il y a 20 ans, selon les rapports annuels de l’entreprise.

Après s’être installée dans les grands centres urbains de la province — Montréal, Sherbrooke, Québec et Trois-Rivières —, l’entreprise, qui a son siège social dans l’État de Washington, semble miser sur un développement en périphérie des grands centres.

Des magasins-entrepôts seraient projetés à Rouyn-Noranda et à Rimouski, selon des articles publiés ces derniers mois par Radio-Canada. Un sondage de la Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda, dévoilé en mars, indiquait qu’une majorité des résidents de la ville seraient favorables à l’implantation d’un tel magasin.