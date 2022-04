De nouveaux assouplissements pour le Programme des travailleurs étrangers temporaires

Difficulté de recrutement de main-d’œuvre oblige, Ottawa assouplit encore certaines règles du Programme des travailleurs étrangers temporaires.

Entre autres modifications, il sera désormais possible aux employeurs dans sept secteurs qui offrent de bas salaires et où il y a des « pénuries manifestes » d’embaucher jusqu’à 30 % de ces travailleurs étrangers plutôt que 20 %.

Parmi ces sept secteurs, on trouve l’hébergement et la restauration, les produits du bois et la fabrication d’aliments. La mesure entrera en vigueur le 30 avril pour une durée d’un an.

La limite pour tous les autres employeurs offrant des emplois à bas salaires passera de 10 % à 20 % en vertu de ce Programme des travailleurs étrangers temporaires.

D’autres assouplissements concernant la durée d’emplois saisonniers dans l’industrie de la pêche, par exemple, ont aussi été annoncés lundi par la ministre fédérale de l’Emploi et du Développement de la main-d’œuvre, Carla Qualtrough.

Ces assouplissements réjouissent le Conseil du patronat du Québec. Son président, Karl Blackburn, estime que cela apporte une bouffée d’air frais aux employeurs qui ont peine à recruter des travailleurs.

Il espère que le gouvernement fédéral accélérera maintenant le traitement des dossiers et que les deux ordres de gouvernement travailleront plus étroitement ensemble.