Le complexe Les 4 Glaces de Brossard devient un centre de rénovation Patrick Morin

Le site du complexe Les 4 Glaces de Brossard, qui a fermé ses portes en 2019, deviendra dès l’automne un centre de rénovation Patrick Morin. L’enseigne, qui veut se positionner comme la référence québécoise en rénovation, fait ainsi une percée sur la Rive-Sud dans la région de Montréal, première étape d’une expansion ailleurs dans la province.

« On regarde nos prochaines avenues pour assurer notre expansion, et la Rive-Sud était un de ces volets », dit en entrevue au Devoir Daniel Lampron, vice-président et chef exploitation du quincaillier, racheté l’an dernier par le Groupe Turcotte.

Le projet de Brossard est évalué à 20 millions de dollars, dont plus de

7 millions pour l’acquisition, en juin dernier, du complexe des 4 Glaces, qui a accueilli pendant près de 40 ans les hockeyeurs amateurs.

En octobre, le nouveau magasin de 3440 m2 (37 000 pi2)ouvrira donc ses portes sur un terrain d’une superficie de 8640 m2 (93 000 pi2). Contrairement aux 21 magasins existants, la cour à bois sera cette fois intérieure, avec accès pour les véhicules. La démolition de l’aréna est en cours. « On garde la structure extérieure de l’immeuble. C’est tout l’intérieur qu’on doit refaire, parce que c’était des patinoires, et elles doivent être enlevées. »

Cette percée sur la Rive-Sud dans la région de Montréal laisse-t-elle présager l’ouverture possible d’un centre de rénovation Patrick Morin dans la métropole ? Pour le moment, l’entreprise envisage une expansion à l’extérieur de l’île.

En 2023, un magasin devrait ouvrir sur la Rive-Nord dans la région de Montréal, indique M. Lampron, refusant toutefois de préciser dans quelle municipalité. « Depuis la pandémie, la demande est forte en périphérie. » Patrick Morin compte aussi agrandir l’entrepôt de Joliette. Car la pandémie a changé la donne dans la gestion de l’approvisionnement, fait remarquer Daniel Lampron. Les retards de livraison ont poussé nombre de détaillants à revoir le « juste-à-temps », approche qui fait référence à la livraison de produits dans les magasins au moment précis où la demande se fait sentir.

« Dans l’industrie, un agrandissement, ça peut représenter une augmentation qui va de 75 % à 100 % de la superficie existante d’un entrepôt », dit-il.

Ces changements arrivent près d’un an après le rachat de Patrick Morin par le Groupe Turcotte, propriétaire de sept Home Hardware, pour un montant qui n’a pas été rendu public. En février 2021, lors de l’annonce de la transaction, il était indiqué que l’entreprise familiale passait entre les mains d’un partenariat constitué du Groupe Turcotte et de Home Hardware.

Questionné sur ce partenariat, M. Lampron tient à relativiser l’importance de l’entreprise ontarienne dans les grandes orientations du quincaillier québécois. « C’est un actionnaire minoritaire, presque passif dans les faits. »

« Dans le secteur de la quincaillerie, pour avoir accès aux fournisseurs, il faut être membre d’un groupement d’achat ». Une poignée de groupements d’achat se partage le marché au Canada, dont Rona, Home Depot, Octo Groupe d’achat et Home Hardware.

« Nous, on a adhéré à Home Hardware, qui, en contrepartie, a investi chez nous, dit-il. Mais il ne faut pas se méprendre, nous sommes un groupe québécois, qui est géré ici. » Sans basculer dans un nationalisme d’affaires, il admet que Patrick Morin veut se positionner comme l’enseigne québécoise en rénovation, au même titre que Rona pouvait l’être avant son rachat par le géant américain Lowe’s, en 2016.

Pour ce faire, l’entreprise dit miser sur un approvisionnement canadien et québécois. « Déjà, 85 % de ce qui est chez nous est canadien, et le bois, qui représente une bonne partie des ventes, provient essentiellement du Québec », assure-t-il.