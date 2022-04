La première usine de recyclage de batteries au Québec sortira bientôt de terre

Recyclage Lithion va commencer la semaine prochaine une nouvelle étape dans la construction de la première usine commerciale de recyclage de batteries lithium-ion, utilisées dans les voitures électriques, au Québec.

«Lundi matin, on commence l’approvisionnement pour acheter les équipements pour construire la première usine, ici, dans la grande région de Montréal pour servir les besoins de recyclage du Québec et de l’ensemble du nord-est de l’Amérique du Nord», a annoncé le président et chef de la direction de l’entreprise, Benoit Couture, en conférence de presse à Montréal, vendredi.

L’usine, qui devrait être fonctionnelle en 2023, traitera près de 7500 tonnes métriques de batteries annuellement, l’équivalent d’environ 25 000 batteries de véhicules électriques ou hybrides. L’entreprise investira plus de 80 millions de dollars dans le projet.

L’installation va transformer les batteries en poudre noire qui contient l’ensemble des matériaux stratégiques de la batterie.

Photo: Adil Boukind Le Devoir

15 millions du gouvernement

En janvier dernier, l’entreprise avait annoncé l’appui financier d’investisseurs, dont le fonds de travailleurs Fondaction et la société de placement sud-coréenne IMM Investment Global. La participation du gouvernement du Québec n’avait toutefois pas encore été déterminée.

Québec a dévoilé, vendredi, la teneur de son aide pour cette première usine. Investissement Québec contribuera à hauteur de 15 millions de dollars au capital-actions de Recyclage Lithion. Québec accordera aussi des subventions totalisant 7,5 millions dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030.