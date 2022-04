iPhone SE, ou la résilience d’Apple

Plus imposante société technologique à la bourse de New York, Apple est aussi celle qui se tire le mieux de la glissade du Nasdaq des six derniers mois. Bob Borchers, vice-président responsable du marketing mondial de la marque californienne, croit que son plus récent iPhone illustre bien les clés de cette résilience.

L’iPhone SE n’est pas le modèle le plus haut de gamme du catalogue d’Apple, au contraire. Son format rappelle des prédécesseurs âgés de trois ans ou plus. Ses dimensions n’égalent pas celle de produits concurrents de même prix. Mais en y incorporant le processeur de l’iPhone 13 et une antenne 5G — plus importante pour les fournisseurs de sans-fil que pour les consommateurs —, Apple mise sur ses valeurs sûres.

L’iPhone SE représente-t-il ce qu’Apple fait de mieux ? C’est du moins l’impression que Bob Borchers souhaite laisser aux consommateurs. « Notre objectif avec l’iPhone a toujours été de combiner le bon matériel avec le bon logiciel et les bons services », dit-il au Devoir, lors d’une rare entrevue officielle avec un média canadien accordée par un haut dirigeant d’Apple.

« Ça marche, tout simplement » a longtemps été un des mantras du défunt cofondateur, Steve Jobs. La stratégie d’Apple tourne depuis autour de ce concept. Rapatrier au sein d’une division interne appelée Apple Silicon le développement des processeurs, qui étaient depuis des années fournis par Intel, vise à remplir la promesse de Jobs : « c’est ce qui nous permet de proposer des fonctions logicielles plus poussées et une continuité à travers notre gamme de produits », assure Bob Borchers.

Les détracteurs d’Apple critiquent la jalousie avec laquelle l’entreprise défend son « écosystème fermé » d’appareils et d’accessoires. Tout le monde dans la téléphonie a adopté le chargeur USB-C hormis Apple, qui continue d’utiliser le connecteur Lightning exclusif à ses produits.

Ça ne semble pas près de changer. Le lancement aux côtés de l’iPhone SE d’un nouvel ordinateur de bureau appelé Mac Studio indique qu’Apple se sent capable, grâce à sa mainmise sur l’évolution de ses composants matériels et logiciels, de cibler de nouveaux marchés de plus en plus nichés, ce qui n’aurait peut-être pas été possible autrement.

Intégration unique

Apple est un des rares fabricants d’appareils électroniques avec Microsoft — et plus récemment Google — à produire eux-mêmes leur propre matériel et les logiciels qui les animent, puis à proposer sous la même marque une gamme de services de productivité et de divertissement vendus par abonnement. On peut se procurer un iPhone SE et accéder gratuitement pendant un an aux films et séries télé d’Apple TV+.

Cela touche la cible : l’iPhone représentait, à la fin février, 56 % du marché canadien des téléphones intelligents, selon le service Web spécialisé StatCounter (les fabricants ne partagent pas ce type d’information). Samsung (29 %) et Google (3 %) viennent ensuite.

Des statistiques qui séduisent les analystes et les investisseurs. En bourse, Apple valait à son sommet un peu plus de 3 billions (3000 milliards) $US plus tôt cet hiver. Malgré le recul des dernières semaines, l’action d’Apple vaut actuellement 23 % plus qu’il y a six mois. Sur la même période, le Nasdaq, l’indice technologique de la bourse de New York, a reculé de 1,4 %.

Après Apple, Microsoft est le deuxième géant des technos qui s’est le mieux tiré des six derniers mois. Son action a pris 7 %.

Non seulement les 28 principaux analystes qui suivent de près le titre d’Apple voient sa valeur boursière retourner à ces sommets à court terme, mais ils pensent aussi qu’Apple va continuer d’atteindre de nouveaux records dans les prochains mois. Leur cours cible moyen d’ici un an situerait la valeur d’Apple à New York aux alentours des 3,2 billions $US. L’entreprise vaut présentement 2,88 billions $US.

Des limites dans le sans-fil

Les experts et les analystes ont prêté à Apple, au fil des 15 dernières années, une foule d’ambitions qui se sont révélées fausses : téléviseurs 4K, voiture autonome, services bancaires et même… son propre réseau sans fil.

Cela ne s’est pas produit. L’iPhone est important pour Apple. Il l’est tout autant pour les fournisseurs sans fil nord-américains, puisqu’il leur permet d’écouler leurs forfaits mobiles les plus coûteux, et par conséquent les plus profitables.

Il n’est donc aucunement question pour Apple de se lancer dans le sans-fil. « C’est aux opérateurs des réseaux de bien vendre la 5G aux consommateurs », dit Bob Borchers. Coûtant moitié moins cher que l’iPhone 13, l’iPhone SE à 580 $ est selon lui la meilleure façon pour Apple de rendre la 5G accessible pour davantage de consommateurs. Mais c’est tout.

Ou peut-être pas ? Apple a tout de même adopté rapidement la technologie eSIM, qui permet de connecter un iPhone, un iPad ou même une montre Apple Watch au réseau de son choix sans se procurer une petite carte SIM auprès du fournisseur désiré. Et le vice-président d’Apple l’admet : « c’est une technologie qui, dans les mains des consommateurs, a en effet beaucoup de potentiel ».

De quoi alimenter la machine à rumeurs en attendant la prochaine génération d’iPhone…